基士德-KY（6641）境內第一次無擔保可轉換公司債承銷案，發行總面額為新台幣3億元，採競價拍賣方式承銷，投標期間為4月29日至5月4日三個營業日，競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過255張，預計於5月6日開標、5月17日於櫃檯買賣中心掛牌。

基士德-KY此次發行可轉債總張數共3,000張，扣除依法承銷團保留自行認購450張，餘2,550張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率105％，轉換價格訂為76元。

承辦基士德-KY CB競拍作業的永豐金證券指出，可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，意即基士德-KY現股上漲時，投資人可依轉換價格將債券轉換為現股出售，實現資本利得；若未達到轉換價格，投資人亦可於發行滿三年時執行賣回權，依面額10萬元之100.75％賣回予發行公司，或持有至到期5年時，由公司依面額以現金償還。

基士德-KY目前營運聚焦於環保水處理市場，2020年合併營收18.47億元，雖受到Covid-19疫情影響，使得營收較前一年度小幅下滑7.3％，惟毛利率依然達40.07％，較去年同期的38.71％上揚1.36個百分點，每股稅後盈餘為6.52元，董事會已經通過配發現金股利4.5元。基士德-KY指出，隨著疫情趨緩，2021年業績亦已逐漸回穩，今年首季營收為3.61億元，較去年同期成長45.45％。

基士德-KY之主要營運地在中國大陸，中國大陸於2020年9月提出2030碳達峰、2060年碳中和提案，並將於十四五推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求。

除立基大陸外，為深耕台灣市場，基士德-KY也於今年在台灣設立子公司基士德環科公司，積極投入智慧水務相關業務。

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