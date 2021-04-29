「營業秘密」是台灣產業升級的重要關鍵，儘管國際上營業秘密保單已經非常盛行，但是台灣公司在台灣卻沒有相關保單可投保，應高科技公司之邀，Aon 怡安(Aon)和國內產險公司經過長時間研發，推出台灣市場上第一張「營業祕密保單」，以解決企業的難題。

怡安風險管理顧問集團(Aon Taiwan)應台灣科學園區同業公會智慧財產權暨法務委員的邀請，日前（4月27日)假新竹園區同業公會辦公室所舉辦的「創新思維的營業秘密管理與保險」座談會，怡安風險管理顧問也針對台灣營業秘密的風險提出解決方案，反應熱烈，有超過20多家廠商、30多位會員參加。

台積電副法務長謝福源主持這次研討會時表示，從2013年即開始大力提倡營業秘密的管理，他認為這是一項創新的管理，如果執著於過去管理IP、著作權的方式，並不符合現在全球貿易戰的時代需求。發展新的營業秘密管理制度是保護企業自身的利益，也是負責任的公司治理。

怡安(Aon)金融服務及專業管理部協理林鴻諭也強調，企業其實是瞭解營業秘密的重要性，但對於如何保護營業秘密、營業秘密遭竊時如何捍衛自己的權益、甚或是該如何規劃營業秘密風險管理，對於許多企業來說仍是個難題。

林鴻諭說，協助公司強化營業秘密保護營業秘密的經濟價值，與保密的措施要做到什麼程度，是成正比的。台灣以中小企業居多，相關資源與經驗有限，過往企業雖希望透過專利訴訟保險或是營業秘密訴訟保險保單來管理及轉嫁智慧財產權風險，皆因為保費動輒百萬而讓人卻步。

現場與會廠商也與講師熱烈討論，怡安風險管理顧問也針對各廠商提出建議，台積電副法務長謝福源說，營業秘密保險若能推廣，將有助提升台灣營業秘密保護。

因此，因應科技業者需求，怡安(Aon)和國內產險公司研究國內第一張「營業秘密保險」，怡安表示，該保險不只是保險，更可提供被保險公司相當的法律諮詢資源，不分民事或刑事，補償訴訟產生之律師費用，此外，還有雙重保障，包含營業秘密訴訟費用及員工犯罪保險之雙重保障，另提供法律專家意見及策略。

林鴻諭進一步表示，台灣現在最珍貴的就是智財、專利及創新等，營業秘密的風險管理就更顯重要，醫藥╱生技產業、半導體和電訊產業等以及這些產業鏈相關，都是屬於營業秘密管理的重點產業，透過營業秘密的保險專案，可以帶給企業更多一層的法律及保險保障。

(工商 )