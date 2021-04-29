格力電器29日公布2020年年報顯示，2020全年格力電器營收為人民幣（下同）1,704.97億元，年減14.97％，淨利潤為221.75億元，年減10.21％。

澎湃報導，格力電器於2020年面對新冠疫情對公司正常產品銷售帶來挑戰，另一方面，格力也嘗試開拓電商通路，諸多便因短期內未公司業績帶來不確定性。

業務分類數據，2020年空調業務收入為1,178.8億元，年減14.99％，但空調業務佔總營收的比例略有提升，自2019年的69.99％提升至70.08％，但空調業務的毛利率則減少2.8個百分點，降至34％。

報導指出，空調業務佔比提升，意味其他業務進展不大。其中，生活電器收入45.21億元，年減18.91％，在總收入中的佔比為2.69％，略有下降；智慧裝置收入7.9億元，年減63％，在總收入中的佔比為0.47％。

格力電器2021年第一季財報則顯示，業績正在重回正軌，公司首季營收為331.89億元，年增62.73％，淨利潤34.4億元，年增120.98％。主要因2020年同期業績受新冠疫情衝擊，固基數較低。此外，格力電器的經營復甦，加上新零售轉型穩健，進而提升第一季業績。

(工商 )