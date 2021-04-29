林務局委託屏科大鳥類生態研究室進行黑鳶研究，首度證實經野放的黑鳶「小茄子」為候鳥，追蹤已滿周年，研究員近日透過資料回傳發現，短短2天時間，牠竟以平均65公里時速，不僅橫越北韓，更進入俄羅斯境內，新旅程再度讓人驚奇，直呼根本「戰鬥茄」。

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊表示，小茄子去年在台灣度冬時，因老鼠藥中毒，由農民在茄子園拾獲後緊急送到屏科大保育類野生動物收容中心，在獸醫師悉心照料後撿回一命，並藉由野放後的衛星追蹤發現牠的候鳥身分。

透過追蹤數據顯示，2020年冬天小茄子選在大陸廣東沿海度冬，今年4月啟程北返，經過13天、約1800公里旅程，在4月15日回到去年的度夏地山東，未料抵達山東後短暫失去訊號，直到回傳資料才發現，牠已從山東出海，且只花6小時便穿越渤海灣。

目前來到北緯約50度的俄羅斯青年城附近，從山東起算花了9天時間、約飛行2000公里，這段路程甚至比從廣東到山東距離更遠。林惠珊說，牠在去年度冬地只停留1晚，隔天清晨就度海直衝向北，似乎早已決定要去探索更北方的世界。

由於小茄子估計僅3歲、還很年輕，而且是東亞第一隻追蹤的黑鳶候鳥，目前不確定這樣的探索行為是否屬於黑鳶候鳥常態，但可以確定的是，每一筆資料都是新的發現，也讓研究團隊感到相當驚奇。

屏科大鳥類生態研究室博士洪孝宇表示，小茄子是在北方出生的候鳥，原本根據去年度夏地以為是「山東茄」，但目前度冬地及度夏地均不固定情況下，難以確定牠的出生地？這次旅程尚未結束，不過鳥蹤顯示已開始橫向移動，究竟會選擇在何處落腳？及今年是否會有繁殖行為，都讓大家非常期待。

(中時 )