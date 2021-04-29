敦泰(3545)今(29)日舉辦法說會，董事長胡正大表示，「IDC(整合觸控暨驅動IC)缺口確實很大」，第二季敦泰持續樂觀，產能部分，今年下半年已經有8成產能是談定的，確定下半年的產能一定比上半年多，另外，在車用部分，現在敦泰已經「上百萬等級」！

展望第2季，敦泰看好產業需求將加溫，因此預期敦泰包括IDC、觸控IC、驅動IC、指紋辨識IC等產品線的出貨量都將維持高檔。即使晶圓產能吃緊，敦泰持續加強與上游供應鏈的良好夥伴關係，預期可取得適當產能，滿足客戶需求，同時，由於晶圓代工及生產後段成本持續上漲，敦泰將同步調整相關產品的售價，預期敦泰第2季營收及毛利表現都將更趨正面。

面對現在整體產業熱度，胡正大直言，「IDC缺口確實很大」，以目前手機產品來說，IDC占比最大，預估到明年OLED、IDC出貨比重就會差不多，傳統分離式會繼續下降，未來恐剩不到10%，現在還有逾10%的占比。

產能問題為近期IC設計法說會基本問題，胡正大表示，敦泰今年下半年已經有8成產能是談定的，當然會希望有再增加得機會，敦泰在這方面也一直再努力，但可以確定下半年的產能一定比上半年多，至於明年的產能還在洽談中。

至於漲價，胡正大表示，敦泰不會因為缺貨漲價，主要還是看供應商，但如果供應商一直漲，敦泰就會適度反映到客戶端上，反映在毛利率上，預計第二季應該不會輸給第一季。

先前傳出敦泰下半年車用觸控與驅動整合IC(TDDI)將送特斯拉，未來有機會打入特斯拉供應鏈，胡正大表示，對單一客戶無法評論，且目前談到車用對敦泰的占比還言之過早，畢竟和手機、NB相比，出貨規模還是不一樣，但可以說敦泰車用「已經上百萬等級」，就是終端有百萬車輛在使用，敦泰會針對客戶做全面性推廣，未來幾年內，可以看好得到相當的占比，由於車用毛利率、產品週期都優於平均，對敦泰長線營運會有正面貢獻，他進一步指出，敦泰是全球第一個將in-cell面板將在車用市場複製智慧型手機的模式全球導入車用市場並量產，客戶在亞洲、歐洲以及美洲都有。

半導體過熱，也使得市場擔憂是否會出現Double Booking(重複下單)狀況，胡正大表示，從自身庫存狀況來說，敦泰沒有看到Double Booking，但市場狀況就不方便評論，指示有關察到下游手機部分需求確實很好，敦泰和供應商維持良好的關係。

先前敦泰與神盾終止合作關係，找來品牌大廠宏碁(2353)，以每股199元、斥資近15億元取得驅動晶片廠敦泰約7538張普通股，持股比3.58%，胡正大表示，宏碁對於敦泰是一個長期持有的投資，敦泰也希望有一個大的股東可以長期持有，因宏碁持股不多，所以絕對不影響敦泰營運。

(時報資訊)