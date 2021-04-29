永豐實(6790)今天向台灣證券交易所送件申請上市，為今年第4家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

永豐實實收資本額24.49億元，主要產品為家庭用紙及清絜用品，2020年稅前淨利17.51億元，每股盈餘6.12元。

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(時報資訊)

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