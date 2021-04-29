《證交所》永豐實送件申請上市 16:322021/04/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐實(6790)今天向台灣證券交易所送件申請上市，為今年第4家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 永豐實實收資本額24.49億元，主要產品為家庭用紙及清絜用品，2020年稅前淨利17.51億元，每股盈餘6.12元。 《興櫃股》久裕興拚今年送件申請掛牌 《櫃買市場》振宇五金、樂意申請掛牌 (時報資訊) #永豐實 #證交所 #送件申請 #台灣證券交易所送件 #申請上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐實今日送件申請股票上市 今年第四家 16:232021/04/29 財經 樂意傳播29日申請登錄興櫃股票 11:252021/04/29 財經 振宇五金29日申請上櫃案 11:502021/04/29 財經 《金融》繳稅資金需求 LINE Pay貸款專區應急 16:492021/04/29 財經 《觀光股》台北國賓危老改建 預計明年H1動工 14:162021/04/29 財經 單攻台東嘉明湖 5月1日起開放現場申請 04:102021/04/29 地方新聞 《興櫃股》八方雲集去年大賺1股本 拚明年攻美 16:152021/04/29 財經 《基金》期富邦VIX 6月3日起終止上市 16:322021/04/29 財經 日成-KY違反重訊及資訊申報規定 證交所開罰3萬元 15:302021/04/29 財經 勞動節7-11CITY CAFE殺優惠 買10送10省500 16:002021/04/29 生活 五一勞動節放假去 全聯與傑昇通信推出快閃購物優惠 15:092021/04/29 科技 財經熱門新聞 上百營業員代刷逾7億保費 南山人壽遭重罰760萬 - 財經 成本最低只有7元 這家公司持有2萬張陽明 董座曝投資心聲 - 財經 航運股股價持續上揚 法人買賣籌碼藏細節 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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