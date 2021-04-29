美國生技藥廠莫德納（Moderna Inc）周四宣布提高新冠肺炎疫苗產量，預計2022年將生產多達30億劑疫苗，比先前所預測的增加1倍多。

莫德納並將2021年疫苗產量預測提高到8億～10億劑，新的目標區間最低值從原先的7億劑提高。

莫德納的新冠肺炎疫苖目前使用100毫克藥物，但未來部分疫苖可能僅使用50毫克劑量。

總裁霍格（Stephen Hoge）表示，當我們展望明年，我們看到對基本疫苗的巨大需求，我們在全世界都聽到渴求疫苖的聲音，還有加強劑。因此，視劑量較少的第三劑或50微克兒科劑量的訂購情況而定，我們最多可以將產量提高到30億劑。

該公司此前曾表示，預估2022年將生產14億劑疫苖。

莫德納亦表示，最新數據顯示自家疫苖在一般的冰箱溫度下即可安全保存長達3個月之久，使莫德納疫苖更容易送至可能無法取得冰櫃的偏遠地區。霍格表示，這可能是2022年在非洲和所有中低收入國家最重要的突破。

莫德納並表示，美國政府已同意將莫德納疫苖採購合約金額提高2.36億美元，達到約12.5億美元，以涵蓋與疫苖研究有關的額外成本。

(時報資訊)