朱立倫臉書發文，嗆蔡英文、挺盧秀燕。(摘自朱立倫臉書)

國民黨中央力挺台中市長盧秀燕反對台中火力發電廠燃氣機組，轟蔡政府擴建中火，減煤、減碳承諾跳票；蔡總統昨晚在臉書粉專發文，以折線圖強調她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，稱「國民黨造謠」。雙方網路筆戰不可開交之際，國民黨前主席朱立倫剛也加入戰局，在臉書發文以折線圖酸嗆「蔡英文是煤炭王」、「造謠的是蔡政府」，力挺盧秀燕。

朱立倫說，蔡政府「又」帶頭散播不實資訊！討論能源以及環境議題，核心問題就在保障發電量穩定下可以減煤減污。蔡政府大內宣說中火燃煤使用量減少了600萬噸，事實上是因為盧秀燕市長的強力措施而減少。

相較蔡英文臉書僅公布中火燃煤量折線圖，朱立倫則公布中火、全國燃煤量折線圖，並強調指出，不幸的事實是「全台燃煤使用量卻史無前例的增加」。民進黨執政時期年年台電火力發電用煤量都比馬政府時期高！原訂定2020年再生能源目標9.3％，而目前實際達成率僅5.4％。所以就是繼續燒煤，用肺發電。

對於蔡總統臉書文指「討論公共議題，應該本於事實，不應該造謠。」朱立倫也酸諷強調，討論公共議題，必須本於事實，不應該造謠。但是很遺憾，造謠的就是蔡政府。

(中時 )