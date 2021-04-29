看好優渥薪資、未來發展性，出國工作是許多求職者的夢想。根據1111人力銀行針對上班族調查顯示，有高達8成8受訪者不排斥赴海外工作。但理想VS.現實總有些差距，要與來自世界各地人才一較高下，如何從茫茫職海中異軍突起，殺出一條血路，訣竅是什麼？網友Henry Feng以過來人經驗分享，在讀完美國MSBA，如何成功拿到Amazon/Neustar/Best Buy/New York Times/Shopee/Carousell 等6個Offer的「辛」路歷程。

天下沒有不勞而獲的事，要獲得甜美的果實必先下一番功夫。Henry Feng認為「提早開始準備」，才能在機會來臨時好好地把握住。因此，他很早就開始準備求職這件事，從入學開始就不斷推著自己進行求職準備。無論是看到線上申請應徵，還是透過推薦，也有超過百次以上，從第1封履歷，到第1個Offer，當中歷經3個月時間，整個2、3月都處於停滯不前和自我懷疑的階段，海外求職沒有想像中的順利。

比起海投履歷，Henry Feng認為有人推薦的效益比海投高上數10倍，但他也表示，不要完全放棄投履歷，仍應維持每天投遞7~15間的數量，這樣有助穩定自己求職的心態，畢竟要找到人願意內推也不是一件太容易的事情。談到推薦部分，建議能與學長姐同學朋友多聊聊，因為彼此了解你的特質與經驗，如果正好對方公司有開缺，就是一個很好的機會。

通過人資電話審核，才會開始之後的重頭戲。由於是商業分析職缺，企業都對針對專業進行測驗，當中包括SQL、Python、簡單的資料分析和申論題，也有演算法的題目。關於測驗，最好上網查詢是否有前人分享考古題，學習在短短2、3分鐘內掌握命題，並跟面試官釐清問題、意思，這些絕對是需要練習的。

如果有幸闖過血淚關卡，挺到最後，Henry Feng透露，最後一關的關鍵，常是看候選人有沒有跟團隊的文化和氛圍契合，同時藉此觀察會不會想要跟這團隊合作、發展。可以事先搜尋面試官背景，再列出團隊會出哪類問題，依此做準備。

「台上一分鐘、台下十年功」，1111人力銀行發言人黃若薇表示，在看過Henry Feng成功拿下多家企業Offer，心生羨慕的同時，也該明白其背後所堆疊的功夫。求職終於兩面：錄取、不錄取，非求職者可以左右。不過，前置作業「前」、「中」、「後」3階段卻是每位求職者都可奪分的。「前」懂得善用1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，透過眾人經驗分享避開雷區及盲區，多加練習降減少緊張與不必要的失誤；「中」掌握個人專業、展現自信與積極度；「後」無論結果如何，面試後記得感謝主考官給予機會。職場如戰場，想要打一場漂亮的勝戰，必須提前布局規劃，練好兵法，進退有度，才能從容致勝。

(中時新聞網)