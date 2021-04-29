桃園市有許多技藝精湛的陶藝家及藝術創作，而桃園茶在近年來，隨著製茶技術不斷改良、突破，茶葉品質越加提升，桃園市文化局與農業局共同攜手主辦，於年4月29日至5月16日在桃園展演中心1樓展場辦理「2021桃園茶與陶藝術展覽」，共展出共42位陶藝家、8種桃園市代表性茶品，以2百餘件陶藝作品與民眾分享桃園茶與陶交織的生活美學。

文化局表示，桃園具有得天獨厚的丘陵、台地地理環境，提供茶葉俱佳的生長環境，所產的茶葉品質醇厚、遠近馳名；陶藝作品為日常生活器物的一環，也可融合多元的文化表現，結合陶藝、茶藝等當代藝術文化，展現多元活力豐富的文化實力，「水為茶之母、器為茶之父」茶與陶的關係宛若光與影，相映成趣、密不可分。

文化局說，這次展覽邀請與桃園具關聯性陶藝家含徐興隆、簡銘炤、吳宗義、陳坤和等42位，近2百餘件精彩豐富作品，也與農業局一同主辦，展出本市代表性茶品，含楊梅區秀才茶、蘆竹區蘆峰茶、龍潭區龍泉茶等8種，推廣桃園在地茶品，亦透過茶席情境佈置與茶席展演與體驗，讓茶藝師與陶藝家以茶會友，分享創作心路歷程，期待桃園能成為各類藝文活動的交流與發展地，呈現更多元的生活美學，展現「藝術及生活，生活及藝術」的城市文化本質。

文化局提到，這次茶席搭配茶點感謝郭元益糕餅博物館及手信坊霧隱城觀光工廠贊助，5月2、9、15日規畫陶藝、陶塑、茶席美學系列講座，分享陶藝文化技術、陶塑創作和茶席設計之美學經驗，讓參與民眾對陶與茶有更深入的了解，並於5月1、8日規劃DIY捏陶及製茶皂活動，讓民眾感受捏陶、製茶皂創作手作樂趣。

(中時 )