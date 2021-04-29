國際航空運輸協會（IATA）日前下調今年客運量，預計航空公司虧損將擴大477億美元，高於先前預期的380億美元。IATA表示，關鍵夏季需求正面臨風險，據旅客人數和飛行距離調查，預計今年航空客運量將下滑至43%，低於去年 12月預期的51%。就算航空市場深受疫情衝擊，讓人一想到就眼神死，但星宇航空卻在今年3月底大膽喊出開徵空、地勤人才，招募空服員200名，條件放寬到沒有經驗的應屆畢業生。這動作並非單一意外，遠在歐洲，最大低成本航空公司瑞安集團同持樂觀看待，認為疫情後將逆轉頹勢，預計明年利潤可望恢復強勁增長。

雖說許多國家對重新開始旅行仍持謹慎態度，但為重啟觀光業，歐洲議會近日（4月底）展開「數位綠色通行證」（疫苗護照）討論與表決，最快預計今年6月歐洲民眾就能使用「疫苗護照」旅行。

回頭看台灣市場，星宇航空大規模招募動作，除了因應2021年下半年度航班規劃，及後疫情時代航空旅遊業復甦後部門人力需求預作準備，也不難嗅出各家航空公司已耐不住蟄伏的氛圍。

疫後旅遊市場讓業者蠢蠢欲動，高薪福利佳的空服員，更是少男少女心中的夢幻職業，往年只要有航空公司招考，報考人數動輒千人起跳，1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫苗可望帶來航空市場復甦曙光，人才招募將是航空業下一步重點，想搶高薪飯碗，預習各家航空公司徵選流程與細節，事前的準備功課絕對不能少，搜尋1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，有網友Emily、wikimedia、小提摩等人有系統地分享各家航空公司面試重點及注意事項，包括全日空空服、卡達空服、星宇空服初複試等面試流程，分析從open day到最後，包括CV、團體討論、英測、心理測驗、視訊面談、筆記口試，一直到最終關的眾考官面談，在競爭者眾、關關刷人的壓力下，如何一路破關斬將？

無意外的，英文能力、外貌與穿搭為空服員必備人設條件之一，各家空服員應試重點大同小異，除了事前針對飛行的經驗問題模擬，像是「客人對你要求不合理，你怎麼處理？」「如果你可以新開一條航線，會是哪裡？為什麼？」「荒島求生中，給你20個物品選擇，但是要選出來5個不要的物品，並說明為什麼？」「有6個空服員各犯了不同的錯，如果你們是管理層，該要先開除誰？」以及機艙摸高、快問快答、廣播詞等試題，反覆練習流暢的回答技巧是必要的。另外，團體互動及遇事應對能力也是考官考核的重點。

值得一提的是，團體搶答也許不是自己發言，但千萬別當自己真的在聊天，鬆到小腹凸不自覺，要知道考官的眼睛就像監測雷達般神準，眾多網友在這裡一致強調，不管是不是被問到人發傻，面帶微笑保持自信，應對自然流暢，絕對不能掉馬甲（掉鏈子）就對了。

最後，網友們也提醒，寫在CV中的資訊都會是考題來源，如求學過程、工作經驗、特殊經歷等等，在進入與考官面對面的這關，都會被問的非常的詳細，所以在履歷表上須非常謹慎著墨。求職者可以試著列出很多問題練習自問自答，先從每個人都可能被問到的大方向問題，到個人經歷面的，由於考官會要求以過去經驗及經歷方式表達出來，（意思就是要叫你講很多故事）所以，事前的準備功夫一定要充足。

一份高達7~12萬元的月薪、1個月近半的工休、年假還可高達20餘天，再加上免費及不同折扣的優待機票（如不限航點以及不限張數1折等優惠），細數種種待遇相較其他行業尤顯優渥的超夯職缺，對求職者來說，如何贏在起跑點，才是致勝關鍵。黃若薇建議大家，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，避開你所不知道的雷點，趨吉避凶，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)