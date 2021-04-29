隨著教育部推動大學社會責任(University Social Responsibility, USR)計畫，全台各大專院校紛紛響應落實，其中在人才培育與在地關懷方面，讓校方能夠更了解地方發展脈絡，舉凡地方上發展各面向的問題，由大學來提供創新解決對策，增進在地居民認同感。元智大學近期就規劃桃園文化廊道相關通識課程，推廣在地眷村文化；而位於中部的弘光科技大學，則透過文創產業系的畢業展覽，多元發揚豐原、后里的在地文史。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，透過在校時期參與USR，落實大學社會責任計畫，厚植自身軟實力，在踏入職場前，先替自己加分。1111人力銀行調查，近年愈來愈多企業在應聘員工時，除了以專業能力作為錄取標準外，也會參考其「軟實力」的部分，舉凡品德教育、藝術涵養，甚至價值觀是否與企業精神相符，都成為重要指標。

元智教學部主任梁家祺表示，元智通識的微型課程特別安排辦理「親愛精誠：桃園眷村鐵三角之旅」，邀請通識教學部林煒舒老師帶領學生1天走訪3個眷村，林煒舒是軍人出身，對眷村有深入的研究，這次帶領學生與專家介紹軍眷居住空間，瞭解早年眷村的生活情景，也能當文青拍照打卡，體驗不同的文化。

梁家旗指出，全臺眷村超過800個，位於桃園的眷村雖然不是全臺最多，卻是近年來最重視眷村文化保存的地區，中壢的馬祖新村、龜山的憲光二村、大溪的太武新村在居民搬遷後，國防部交由桃園市政府文化局代管，整修並活化空間再利用，成為眷村故事館或文創園區，各展現其不同的特色，合稱「桃園眷村鐵三角」。

對於一次走訪眷村鐵三角，透過專家介紹各眷村的差異及獨特性，元智學生對於臺灣眷村文化的獨特性以及周遭環境深感興趣，覺得整個參訪活動非常充實，林煒舒老師也為此次參訪做足很多準備，希藉此能讓年輕學子多認識臺灣的早期特殊文化。

弘光科技大學文化創意產業系畢展日前在校內展出，開幕時師生合影。（圖/弘光科大提供）

而弘光科大文創系副主任吳振廷指出，系上近幾年的畢展創作以大台中地區為主，學生關心在地文化，今年選定豐原、后里兩區，學生總共分成18組，用多元視角關注在地議題，不分晝夜挖掘在地的區域發展與故事，很多傳統、消失或外界視而不見的議題，透過採集、參與、構思到集體共創，顛覆外界對文創的想像。

吳振廷說，葫蘆墩圳開發奠定豐原區早期發展，菸葉種植、黃麻製作，盛極一時的電影街，甚至是巷弄內禁忌的私娼寮，以及后里區的后豐鐵馬道、月眉糖廠，佔據在地歷史重要的一頁。

學生們透過巧思與設計，讓更多人了解這些區域豐富的文化背景。本次「晝夜XYZ」活動將於5月1至4日於豐原家樂福in89豪華影城展出，展出期間可現場參與免費電影票抽獎與小禮物兌換活動，5月7至11日則在台中文創園區展出，歡迎民眾前來參觀。

(中時新聞網)