警方在賓士車遭射擊現場蒐證。（圖／民眾提供）

台中市梧棲區今（29日）清晨4時許驚傳連續槍響，一名歹徒開未懸掛車牌的轎車，行經該地疑持霰彈槍朝路邊賓士車開槍，受害車輛至少被開9槍，佈滿9個彈孔，場尋獲5個塑膠彈殼。警方調閱路口監視器，發現1輛白色休旅車未掛車牌，疑似即為犯案車輛，警方之後比對車行軌跡，已鎖定1輛同款車，但該車已掛上車牌，目前正傳喚車主到案釐清案情。

梧棲區大智路一段清晨4時許驚傳槍響，據報案人表示，當時他正在門外抽煙，看到一輛白車未懸掛車牌，突然就聽到槍響大作，他趕緊報警。警方指出，受害車輛為陳男所有，當時車子停在住宅前的路邊，遭開槍後，車上大大小小的彈孔至少有9個，現場也尋獲塑膠彈殼5個，從彈孔及彈殼研判，歹徒疑似持霰彈槍犯案，由於車主也是屋主表示未與人結怨，目前正全力追緝行兇歹徒中。

中市清晨一輛黑色賓士車遭掃射10多槍

受害陳姓車主表示，他當時正在睡覺，清晨有聽到聲音，以為是放鞭炮，趕緊爬下床從窗戶看究竟，覺得無恙又上床睡覺，直到警方到現場後打電話給他，他也嚇一跳。他陳男家中從事機械業，沒與人結怨，這輛車是女兒在開，家人都很單純。

警方研判，以槍手的手法，警告意味相當濃厚，目前正循線調閱槍手逃逸沿線監視器，確認歹徒逃逸路線後，追捕槍手行蹤。據悉，清水警方調閱路口監視器後發現，嫌犯搭的是一輛未懸掛車牌的白色休旅車，經比對車行軌跡，發現一輛已掛上車牌的同型車，正循線傳喚車主到案釐清案情。

(中時新聞網)