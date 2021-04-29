外國媒體昨日披露，大陸即將公布的全國第7次人口普查結果顯示，大陸總人口跌破14億，是大陸除1959年到1961年間推行「大躍進」導致饑荒而人口下降外，60年來人口首次負成長。因此北京當局一再推遲普查結果公布時間點。

不過，中國國家統計局新聞辦今（29日）發佈最新消息稱，據瞭解，2020年，中國人口繼續保持增長，具體數據將在第七次全國人口普查公報中發佈。等同出面反駁外媒報導。

(中時 )