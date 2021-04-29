破除人口下降傳言 陸國家統計局：人口續增長 普查將公布 16:472021/04/29 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自中新網。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外國媒體昨日披露，大陸即將公布的全國第7次人口普查結果顯示，大陸總人口跌破14億，是大陸除1959年到1961年間推行「大躍進」導致饑荒而人口下降外，60年來人口首次負成長。因此北京當局一再推遲普查結果公布時間點。 不過，中國國家統計局新聞辦今（29日）發佈最新消息稱，據瞭解，2020年，中國人口繼續保持增長，具體數據將在第七次全國人口普查公報中發佈。等同出面反駁外媒報導。 疫後消費開門紅 補償性回升 醫療需求增加及人口老化 生醫後勢續看好 (中時 ) #人口 #大陸 #統計局 #發佈 #人口普查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 平視外交 大陸要西方勿干涉內政 04:102021/04/29 焦點新聞 陸主導全球出口動能 觸頂 04:102021/04/29 全球財經 陸港觀盤－大陸經濟持穩 看好智能汽車 04:102021/04/29 全球財經 美國民調拜登上台後 美在中受歡迎度大幅下降 09:042021/04/29 兩岸 拉動農村經濟 大陸促設便利店 04:102021/04/29 話題觀察 零售庫存低水位 台驊老董：海運還有得旺 14:472021/04/29 財經 6G專利貢獻 中國居首位 04:102021/04/29 全球財經 《基金》基本面、資金面有看頭 A股基金逢低買點到 10:012021/04/29 財經 台新投信：中國基本面＋資金面俱佳 A股基金逢低買點到 09:492021/04/29 財經 遼寧艦台海訓練 陸國防部：航母不是宅男 遠航必是常態 16:222021/04/29 兩岸 中國人口世界第一 地位恐不保 04:102021/04/29 全球財經 兩岸熱門新聞 陸航母山東號、兩棲艦海南號 進南海海試演練 - 兩岸 - 旺報 陸國防部：中國海軍驅離抵近偵察的美艦「馬斯廷」號 - 兩岸 - 旺報 騰訊恐將遭反壟斷巨額罰款 估罰100億人民幣 - 兩岸 - 旺報 美國民調拜登上台後 美在中受歡迎度大幅下降 - 兩岸 遼寧艦台海訓練 陸國防部：航母不是宅男 遠航必是常態 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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