湯石照明（4972）公布第一季財報，每股盈餘0.01元，擺脫去年同期虧損窘境。

湯石第一季營收2.19億元，毛利率達31.28％、營業利益率8.58％，與前一季度相較雙率雙降，單季歸屬母公司業主淨利達43.4萬元，每股稅後純益0.01元，與前一季度1.01元相較，大幅衰退。

全新Q1每股賺1.22元 創20年來新高
研華Q1每股賺2.48元 創同期新高

(工商 )

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