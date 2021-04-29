湯石擺脫去年同期虧損 Q1每股盈餘0.01元 16:412021/04/29 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 湯石照明（4972）公布第一季財報，每股盈餘0.01元，擺脫去年同期虧損窘境。 湯石第一季營收2.19億元，毛利率達31.28％、營業利益率8.58％，與前一季度相較雙率雙降，單季歸屬母公司業主淨利達43.4萬元，每股稅後純益0.01元，與前一季度1.01元相較，大幅衰退。 全新Q1每股賺1.22元 創20年來新高 研華Q1每股賺2.48元 創同期新高 (工商 ) #湯石照明 #湯石 #擺脫 #虧損 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》富邦媒Q1每股賺5.57元 單季新高 08:362021/04/29 財經 國泰金 每股配發2.5元 04:102021/04/29 財經要聞 《金融股》國票金子公司撐腰 今年獲利續戰新高 15:582021/04/29 財經 《半導體》穩懋Q1每股盈餘2.72元 Q2營收拚季增5％ 15:072021/04/29 財經 《半導體》超豐Q1獲利連3季創高 每股賺1.64元 17:232021/04/29 財經 《未上市個股》群利科技5月3日登錄興櫃 每股60元 16:152021/04/29 財經 穩懋Q1每股賺2.72元 Q2營收拚季增3％ 16:322021/04/29 財經 《電腦設備》研華Q1獲利雙升登同期高 每股賺2.48元 16:492021/04/29 財經 《電腦設備》廣錠Q1營運落底 每股虧1.16元 12:512021/04/29 財經 《興櫃股》八方雲集去年大賺1股本 拚明年攻美 16:152021/04/29 財經 《光電股》淡季不淡 友達首季大賺逾百億元 08:532021/04/29 財經 財經熱門新聞 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸200％高關稅重擊 澳洲對陸葡萄酒出口暴跌96％ - 財經 富邦金配股利4.0元 創下歷史新高紀錄 - 財經 - 工商 全民存股 台股基金定期定額 扣款倍增 - 財經要聞 - 工商時報 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。