氣動元件大廠亞德客-KY29日董事會承認第一季財報，第一季合併營收新台幣59.34億元，創單季新高，本期淨利14.47億元，EPS比去年同期2.14元倍數增長至7.66元，不單創同期新高，也改寫單季第三高。

亞德客下午四點將參加瑞銀證券主辦法說會，說明第一季財報結果及未來營運展望。

亞德客法說會前，先舉行董事會承認第一季財報，第一季合併營收以人民幣計價，合併營收13.56億元，創單季營收新高，年成長85％；營業毛利6.57億元，年增幅達106％；營業利益4.51億元，年成長181％；稅前淨利4.37億元，年成長227％；本期淨利3.31億元，年成長252％。

亞德客第一季以新台幣計價，合併營收59.34億元，同樣創單季營收新高，年成長88％；營業毛利28.76億元，年增幅達109％；營業利益19.44億元，年成長185％；稅前淨利19.14億元，年增幅233％；本期淨利14.47億元，年成長258％，EPS從去年同期2.14元倍數增長至7.66元，創同期新高。

第二、三季向來是氣動元件銷售旺季，亞德客目前接單出貨比是1.2，4前28天出貨不單優於去年同期，也比3月同期好。

(工商 )