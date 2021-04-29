屏東國立海洋生物博物館是海中世界的美景，除擁有豐富海洋生物，可欣賞小白鯨、與企鵝近距離接觸外，館內長達84公尺的海底隧道及近10公尺高的巨大海藻林更宛如置身海底世界。為了滿足年輕人愛美拍打卡的心，海生館在５月２０日首次舉辦春季限定「IG紅什麼？網美夜宿體驗營」，特別請到IG網紅達人以實用的手機攝影教學，讓您輕鬆拍出時尚大片，更可於夜晚潛入海底世界與海洋生物相伴入眠，即日起至5月10日（一）止可報名，在「520」這個浪漫又甜蜜的日子留下畢生難忘的夜宿體驗！

夜宿海生館可一圓與超萌海底生物共度一宿的夢想。（國立海洋生物博物館）

在「520」這個浪漫又甜蜜的日子來海生館捕捉甜蜜合照。（國立海洋生物博物館）

實際走訪海生館著名美拍場景，輕鬆拍出與海洋生物最美的距離與唯美照片。（國立海洋生物博物館）

國立海洋生物博物館親子海洋共學推廣持之有年，隨著拍照打卡風氣盛行，民眾對海生館的印象不再只停留於兒時回憶，「IG最新網美景點」已取而代之成為海生館最新代名詞。為此，海生館首度舉辦「IG紅甚麼？網美夜宿體驗營」，期望透過網美攝影教學，吸引更多民眾前往探索海洋奧秘並進一步了解海洋科普知識，在IG網紅拍照達人「阿樂YGT」帶領下，實際走訪海生館著名美拍打卡場景，例如陽光穿透的遼闊深藍色海藻森林、光影交錯的海底隧道等，透過手機攝影小技巧，輕鬆拍出與海洋生物最美的距離，適合情侶甜蜜合照、閨蜜限定拍照留念等！

春季獨家限定的網美攝影夜宿體驗營，包含：全台首創的一泊二食夜宿海生館體驗活動，將由專人帶領您深度認識海生館和海洋生物保育，於閉館後一窺後場飼育秘密；於開館前享受專屬大洋池生態講解與餵食、潮間帶觀察等豐富海洋巡禮，更可一圓與超萌海洋生物共度一宿的夢想，望著湛藍水族箱與悠游的魚群進入夢鄉，不受拘束地享受海底世界的靜謐片刻！

想度過最不一樣的520這個特別的日子嗎？「IG紅什麼？網美夜宿體驗營」活動時間為5月20日(四) 14:00至5月21日(五) 12:00，費用每人3,180元，報名參加者即可獲得網美必備的限量紀念品－海洋本色限量版口罩組，包含8個海洋系網美口罩及1個企鵝L夾！活動限額30人活動相關資訊，可至海生館官網（https://www.aquarium.com.tw/event.asp?ID=258）與屏東海生館臉書粉絲專頁查詢。

(中時新聞網)