中華電信5G應用再下一城，配合全國大專校院運動會於5月盛大展開，中華電信董事長謝繼茂將出席成功大學「科技台灣邁向未來運動」啟動典禮，以5G結合運動場館為主題，提供賽事期間高速傳輸服務，並於Hami Video推出4D全視角直播，民眾可透過APP自由選不同視角收看結合智慧與未來科技的全大運，共享精彩榮耀時刻。

有別以往，今年的全大運將是後疫情時代國內外首場5G智慧運動場館賽事，中華電信在成功大學中正堂布建5G基站及行動邊緣運算(MEC)設備，打造專用且安全的高速網路通訊環境，以及高服務品質的電信服務。

結合國內新創團隊所建置的20台以上4K高速攝影機，進行競速無人機競技飛行畫面拍攝，再以5G高速傳輸、低延遲特性，承載即時運算縫合影片的大頻寬需求。用戶透過Hami Video APP動動手指旋轉畫面、隨意放大縮小、慢速播放，看清楚無人機飛行路徑，畫面流暢逼真，帶來豐富臨場感與沉浸體驗，展現臺灣行動通訊產業的實力。

中華電信表示，將持續且積極布建5G網路，擴大通訊服務範圍與品質，得以擁有4G／5G 最大頻寬、最廣涵蓋、最多基地台，其行動網路品質屢獲各界肯定。本次與成功大學攜手合作，透過中華電信5G通信服務，迎接運動科技新世代的到來，中華電信將更致力提升5G智慧產業實力與創新應用，讓全民看到5G時代產業發展的無限可能。

(中時 )