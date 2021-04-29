全球受到疫情衝擊，許多企業紛紛改為遠距上班模式，而閒置的辦公空間也成為企業主「節流」標的，順勢讓共享辦公空間愈來愈夯，業者連帶受惠。亞洲區第3大的專業工作空間提供商「德事商務中心」總經理莊孟瑜表示，這波疫情改變辦公室生態，從去年第3季開始，德事的業績不受疫情影響，逆勢成長3成。

德事提供專屬辦公室、共享辦公室、虛擬辦公室、會議活動空間等多元服務。（圖/德事商務中心提供）

莊孟瑜分析，傳統辦公室租約長、動輒5年以上，對於新興企業來說風險較大，若是營運不盡理想，還得負擔沉重的房租成本，而前期已投入的辦公室建置成本也已無法回收；若是企業經營有道想要擴編，也礙於租約時限，無法彈性調配。且傳統辦公室通常包含會議室、茶水間、影印間等公共空間，使用頻率偏低，實際效益不高，反之，共享辦公室提供彈性租期，2周、1個月都可以，依照客戶需求客製化擬訂租約，透過共享模式分攤公共區域的花費，也能成為企業「節流」的一環。根據德事商務中心統計，相較於傳統辦公室租賃方案，商務中心能夠替企業省下20~40%的現金流。

成立超過27年的「德事商務中心」橫跨大中華區，東南亞，北亞，印度，斯里蘭卡，澳大利亞和中東，囊括32個城市、超過150個據點、30000個會員，坐落在市中心及各區域最具指標性的商業大樓。台灣目前有7個商務據點，包括台北101大樓37及57樓、台北南山廣場34及37樓、遠企中心辦公大樓與甫獲得北市府2020年優良商業大廈評選第1名肯定的新世紀辦公大樓，各商務中心內的裝潢更集合華麗和實用於一身。

德事商務中心坐落在市中心及各區域最具指標性的商業大樓，內部裝潢集華麗與實用於一身。（圖/德事商務中心提供）

莊孟瑜表示德事商務中心對應不同需求推出多元服務，第1種是「企業專屬辦公室」，可依需求人數及辦公習慣客製化專屬空間，包含哺乳室、實驗室等設備都能支援，若想租賃現有據點以外地點，也能交由德事委辦；第2是「共享辦公室」，適合不需常進辦公室上班族，能降低使用頻率不高的公共區域成本。對於長跑外勤的上班族而言，只要申請「城市通行證」便能依照自身的交通需求，選擇就近據點辦公，免去通勤的舟車勞頓與時間成本。

第3種「虛擬辦公室」則能提供不需實體辦公室、遠距辦公為主的企業借址登記；最後是「會議及活動」使用，無論是私密空間或多用途活動場地，包研討會、工作坊或私人晚宴，都能彈性安排。因應「客製化」的要求，也衍生出專屬祕書與社群服務，成為德事商務中心一大亮點。

德事莊孟瑜總經理(右1)表示公司宗旨為企業最佳的夥伴，輔助會員"Work smarter, not harder." （圖/德事商務中心提供）

只要成為德事商務中心會員，便享有「專業秘書服務」包含文件影印、國內外包裹收送、報帳管理、行程安排等日常事項，更能進一步支援隨行口譯/文件翻譯、大陸人士來台簽證申請等量身服務。莊孟瑜總經理表示省去處理庶務的時間，無後顧之憂專注在工作上，也符合德事商務中心宗旨"Work smarter, not harder."，自許成為企業最佳的夥伴。

德事提供資源整合服務，曾媒合BESTBOARD與台北101於快閃店活動中合作。（圖/德事商務中心提供）

不只替企業「節流」，德事商務中心透過整合資源、精準媒合，輔助會員找出「開源」新局，德商過去曾牽線生產智慧螢幕的BESTBOARD與台北101合作，其明星商品S5具備4K超高清防眩光技術，超薄1.7厘米的無邊框設計加上人字形移動支架，能在在空間中自由移動，曾在101快閃店活動中實際運用，拓展新的商業合作契機。莊孟瑜說德事不只是商務中心，更是企業的經營夥伴，不只輔助開源節流，同時扮演資源媒合平台，透過專人專業媒合，精準TA加上效率服務，創造更多合作機會。

(中時新聞網)