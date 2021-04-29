根據1111人力銀行調查發現，上班族轉職產業首選，分別是「資訊/科技業」、「醫療業」以及「工商業服務業」（即泛金融業）。其中「資訊/科技業」受到上班族歡迎的主要原因就是平均薪資高，不少資訊科技類別工作還有貼心福利，讓員工在職涯上一路相隨。

其中，總部位於台中的「天下數位科技」，在地經營20餘年，致力於電子遊戲機台設計及製造，同時也投注大量資源在醫療輔助系統，在天下數位科技所有的同仁都是一家人，工作不只是工作，更是玩樂和體現自我價值，公司提供同仁可以發揮的舞台。

天下數位科技多次獲得地方與中央政府的友善職場相關獎項，公司員工福利不勝枚舉，從早上一進到公司吃早餐、來杯熱咖啡開始，就開始享受各種員工福利，中午用餐鼎王、爭鮮、小吃、麵攤、茶店通通有，每日還有下午茶時段，累了想休息有休息寢室、有按摩躺椅、有各式遊戲機，可以提供給同仁使用。

不只侷限在上班時段，下班後，想要放鬆K歌，公司裡就有全套KTV設備包廂，櫃子裡的餅乾零食、冰箱裡的酒水飲料更免費提供員工享用，還能邀請家人一起來歡唱，以實質的軟硬體設施照顧同仁。

擁有近百家門市的通訊連鎖門市「傑昇通信」，也同樣愛惜員工，一系列的完整教育訓練，聘請專業講師，提升專業知識。每季也有升遷考核，通過者都可以加薪與升遷。最重要的是展店前也會提供儲備幹部相關課程，讓店長有機會成為企業的一份子，當股東享受分紅。

在員工最在意的薪資上，傑昇通信大方發放獎金，不只業績獎金無上限，表現傑出還有特別獎金、三節禮金、感恩餐會獎金以及年終獎金。同時還會舉辦員工旅遊、餐敘，員工自購手機折扣及門號申辦優惠，讓同仁在工作之餘還能放輕鬆，把員工視為合作夥伴。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業將員工視為重要資產，在職場上一展所長，鼓勵員工穩定久任，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，透過1111人力銀行主動投遞履歷，經過面試、錄取並正式報到任職後，就可以在網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月後，符合相關條件，就可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業留用優秀人才。

(中時新聞網)