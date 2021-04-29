捷運局長李政安帶來簡報說明。（許哲瑗攝）

鶯歌火車站以「魚鰭式連續橋梁」，橫跨鐵軌與大漢溪上方，將與鶯歌車站銜接。（許哲瑗攝）

捷運三鶯線預計2023年完工，新北市長侯友宜29日赴陶瓷老街站視察進度，該站打造難度極高的「魚鰭式橋梁」，跨越平面鐵軌上方與鶯歌車站銜接，是北部第1座「捷運跨台鐵」的橋樑；侯友宜強調，施工過程除了設置防護底版，防止物品掉落外，也利用台鐵斷電後施工避免感電，全線進度已達5成，盼順利完工啟用。

三鶯線全長14.29公里，共設置12座車站、1座機廠，從板南線頂埔站出發，串連土城、三峽與鶯歌，未來延伸至八德段銜接桃園綠線；今視察的陶瓷老街站位於鶯歌重慶街，鄰近鶯歌國中小、陶瓷博物館以及陶瓷老街，通車後乘客下車到鶯歌老街，步行僅需2分鐘。

侯友宜今前往視察工程進度與施工安全，捷運局長李政安以簡報說明，三鶯線全線走高架，共規畫7座橋梁，2座跨越國道、2座跨台鐵，以及跨大漢溪、三峽河、鶯歌溪、橫溪橋等，施工風險性高；今視察的陶瓷老街站以「魚鰭式連續橋梁」，橫跨鐵軌與大漢溪上方，全長300公尺，以懸臂工法施作，分成60個節塊逐步推進，難度很高。

李政安表示，魚鰭式因跨越平面鐵路，施工屬於高風險作業，捷運局要求施工單位提出高風險施工計畫，除了在工作車下方設置防護大底版，以防物品掉落鐵軌，也利用夜間台鐵斷電後進行節塊推進避免感電，捷運局主管不定時督工，全力確保施工安全。

侯友宜指出，日前太魯閣號工程車滑落意外，他特別要求三鶯線橋樑工程，務必加強工安維護，施工單位每天都要簽核自主檢查表，捷運局定期、不定期查核，絕對嚴格管控。

新北市議員江怡臻、林金結、蘇泓欽建議，三鶯線牆面、入口處應結合三鶯特色做設計，連動三鶯文化計畫打造地方特色；議員廖宜琨則要求市府儘速改善陶瓷老街磁磚路破損問題，才能順利帶動地方觀光。

侯友宜表示，三鶯線目前施作進度達50％，未來站體設計將結合陶瓷意象、三鶯文創特色，打造具歷史性的藝術廊道；此外陶瓷老街外三號公園、西鶯活動中心也將逐步到位，提供周邊居民友善休憩環境。

(中時 )