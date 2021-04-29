【旅遊經 洪書瑱報導】

繡球花又稱紫陽花，繡球花因為顏色多變，在初夏時是許多民眾賞花遊的重頭戲，從北到南、從東到西，全台由繡球所點燃的陣陣煙花此起彼落的大肆綻放。其中薰衣草森林尖石店、新社店兩園區自即日起，以千株花開燦爛的紫陽花，抛出「繡球」為引，讓國人在台彷彿偽出國般感受一場花見之路，也提醒旅客，適逢薰衣草森林的二十週年，即日起到五月底，穿著和服或浴衣入園可免入園費，還可以抽森林美食。

薰衣草森林在四月中後旬，即是備受期待的繡球花季，在繡球花節期間，園區栽植逾千株繡球，除了常見的藍、紫、桃色繡球外，還有小巧細緻的重瓣花手鞠繡球、清雅粉藍的爆米花繡球。繡球花需水怕曬，園區為了保持遊客的賞花品質，將視天候調整花況。

而園區繼2020年好評《幸福花路》之後．薰衣草森林今年以《詩與花見》推出初夏賞花提案。「花見はなみ」語源來自日本，簡單來說就是賞花，但，花見不僅僅只是賞花拍照而已，一場完美的花見散步，從衣著、旅伴到行程，都具備了一種慎重其事的儀式感。薰衣草森林將花見定義為「以花為出發點、蘊含儀式感的美學體驗」，活動內容結合餐食、花藝、攝影、插畫等美學藝術，帶領旅人們走上一段燦爛花路。

綜觀繡球節的園區中，最引人注意的是兩園區入口的「花手水舍」。手水舍原來意象是神社前讓參拜者洗手的亭子，因神社是神聖之處，到此洗淨身上的汙穢是一種敬意的表現。而森林的花手水舍，是希望旅人踏入森林之時，可以藉由流水來沖掉心中的煩悶與憂愁，在花水的沐浴之中，將心中的空間騰挪出來，迎接充滿芬芳、清淨與綠意的森林氣息。

新社店還有師法大和美學「額緣庭園」所創設的「肖楠之境」。額緣是日文中畫框之意，額緣庭園就是如畫框一般的庭園風景，借勢借景，如詩如畫。新社店的肖楠之境以質樸的原木及透明的玻璃窗，向大自然借來一片流動的林間畫景，在光影交錯間，靜謐幽美。本次繡球花節就在這片框景的樹林中置入鮮花，形成一個∞字型的繡球花圈，寓意圓滿無限，永續欣榮。

而位於半山腰的尖石店遍路繡球，搭配群山圍繞的油羅溪谷，讓旅人們飽覽開闊華美的春夏之景。而入口大區則是今年的亮點，滿滿繡球花鋪上姿態蜿蜒的原木裝置，宛如藍紫花瀑奔流而下。另外尖石鄉原本就是產竹重鎮，在入園不遠處的肖楠林就使用不少當地盛產的桂竹來布置，搭配樹下盛開的各色繡球，讓旅人們在此流連忘返。另外，在薰衣草節大受歡迎的幸福萌熊，也在繡球花節時變身為狸貓，在月夜之中努力練習法術，所以旅人們在白天到訪時，會在森林的轉角處遇見這些來不及變成熊的狸貓。

這次繡球花節除了拿手的花藝裝置之外，也找來在IG上以「地呱球@sweet.potato.ball」品牌相當引人注目的年輕插畫家「一球」合作繪製巨幅繡球花布。一球是台中人，2017年開始全職插畫創作。在三合院長大的她，喜歡遼闊的景色與遺世獨立的音樂。目前以數位創作為主，平時最喜歡手繪。一球為薰衣草森林所繪製的滿版繡球花布以低飽和的粉紫為主色調，從含苞到盛放的繡球花遠近不一的錯落在畫布之中，把滿山美麗綻放的繡球花濃縮為心中夢想花園的藝術佈景。畫中還有插畫家化身的「阿球」女孩與貓咪「囧囧」，陪伴旅人一起賞花。

薰衣草森林還會不定期推出「森林花課」活動，引領旅人們到森林採花，從採集季節植物開始，上一堂大地的花藝課，以撿拾代替拔除，以修剪代替斷根，讓植物展現的美好回歸自然，從採集開始，塑形，思考，彙集，創作。

時值初夏，薰衣草森林也將時令食物「鳳梨」作為主題餐食──「焗烤菠蘿球」，以剖半的鳳梨作為器皿，盛上鮮蝦白醬燉飯，佐上起司焗烤成球，當吃完主食部分時，拿起湯匙挖下多汁果肉，在初夏的花季裡，以濃郁酸甜的滋味打開味蕾；飲品部分，在新社店推出以紫陽冰茶，爽口的乳酸飲料佐以蝶豆花調製果凍；尖石店的紫陽茶歐蕾（冷／熱）則同樣有藍紫色的蝶豆花果凍，基底則換成抹茶拿鐵。

※. 薰衣草森林資訊──

繡球花節《詩與花見》時間：即日起至6/30

◎.新社店：

園區據點｜台中市新社區中興街20號園區電話｜(04)2593-1066 園區住宿｜緩慢尋路 新社香草House

◎.尖石店：

營區據點｜新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號營區電話｜(03)584-2013

(中時新聞網)