66歲張仁錄從金融業退休，重拾年輕時愛跑步的興趣，參加慢跑會與跑友交流，更愛帶著妻子唐麗卿跑遍全球進行背包自由行，10年來已收集國內外各大馬拉松賽事44面全馬完賽獎牌，樂在人生下半場的跑旅趣。

張仁錄和妻子育有1子1女，年輕時喜歡跑步的他，成家後逐漸忙於工作犧牲了休閒時光，58歲那年從永豐金經理職務退休，終於有充分的時間重拾昔日的興趣。

張仁錄說，要退休前夕就想著如何經營退休生活，第一步就是穿上跑鞋、重拾跑步習慣，發現昔日追風的感覺都回來了；加上加入彰化健興慢跑會，還被推舉擔任會長，他笑稱是被推坑，跟著跑友們跑遍全台灣。2011年他參加太魯閣峽谷馬拉松，完成人生出馬體驗，接著跑遍國內大小賽事，開始挑戰國外經典賽事。

2015年起張仁錄從日本東京馬、美國波士頓馬、德國柏林馬和芝加哥馬，去年跑完紐約馬後，英國倫敦馬卻因亦新冠肺炎疫情攪局而取消，今年賽事延期至10月，距離收集世界六大經典馬拉松，只差最後一塊拼圖。

去年雖然疫情搗亂，但他依然參與了澳洲黃金海岸、俄羅斯莫斯科等地，跑了5場馬拉松，多數的跑者是先跑完再旅行，他則習慣先到當地觀光，最後2天再投入賽事。雖然太太不愛跑步，但每場賽事從不缺席，是他場邊的最佳專屬啦啦隊，也成為他跑旅人生的最佳旅伴。

運動好處多多，讓老後人生更健康快活，他建議，從事登山跑步等戶外活動，都要視個人體能狀態量力而為，從快走、小跑步再到長跑，重要的是鍛鍊好肌耐力，避免姿勢不正確或運動過量，造成膝蓋骨頭的磨損與傷害。

(中時 )