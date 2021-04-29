華航大阪飛桃園客機 傳油量過低轉降松山機場

華航編號CI-153的班機原計畫於今日（29日）下午4時於日本大阪返台，據了解，該華航班機機型為空中巴士A350客機，飛行至桃園機場後，因跑道出現鳥類屍體而暫時關閉，由於油量不足，轉往台北松山機場緊急降落。

中華航空CI-153航班今自大阪返台時，由於桃園機場其他航班遭遇鳥擊，飛機盤旋後油量過低，申請緊急轉降松機場。

據悉，CI-153航班自大阪飛回桃機時，有另一架遭遇鳥擊，機場排除狀況其他航機無法降落，由於CI-153是A350廣體客機，因此選擇轉往跑道較長的高雄小港機場降落，半途上接獲桃園機場通知可以降落，因此掉頭返回桃機。

不料返回桃機的路上，第2架飛機也碰到鳥擊，跑道再次關閉，CI-153油量不夠繼續盤旋，緊急申請就近到松山機場降落。

華航證實，因桃園機場受鳥擊影響關閉跑道，3班載貨航班轉降其他機場，包括CI-153大阪－桃園轉降松山，及CI-782胡志明市－桃園、CI-5880馬尼拉－桃園轉降高雄。其中CI-153班機因在空中等候時間較久，松山機場給予優先降落。

(中時新聞網)