航運族群周四(29日)出現大變化，陽明盤中股價衝上77元，超車長榮海運，躍登「貨櫃股后」寶座，對此，海空承攬巨頭台驊控股先前就透露，過去參加陽明私募、增資，擁有約2萬張的陽明股票，最低成本價僅有7元出頭，董事長顏益財表示，可說是「苦盡甘來」，更透露陽明1張都沒賣，甚至還加碼。

台驊投控29日公布今年第一季財報，在海空鐵陸完整物流產品布局下，營收創史上新高，合併營收達58.92億元，年增132％，季增21％。台驊控股表示，集中資源於優質客戶策略見效，毛利率至18.08％；獲利部分，由於輕資產策略發酵，業務量雖大幅增長，但費用率仍控制在10％，稅後淨利3.98億元，季增95％、年增1,739％，每股盈餘3.16元，超過2020年全年每股盈餘6成。

至於疫情乃至蘇伊士運河塞住等事件對供應鏈帶來的影響，企業對供應鏈的思維由「即時庫存」轉為「安全庫存」，加上美國政府推出的經濟刺激法案，經濟復甦強勁帶來的龐大需求，物流需求相當強勁，在海空鐵運輸艙位供給仍然吃緊，台驊控股今年展望樂觀。

此外，台驊投控在2017年先後參加陽明私募、增資，其中私募1萬張每股成本價10.48元，明年第2季才能出售，增資部分每股成本價12元，在交易市場買的，最低有買到7元出頭的。

台驊控股投資陽明，去年底業外投資獲利約4400萬元，今年第1季業外投資提高到4700萬元。台驊投控財報顯示，其他綜合損益去年底為3億元，今年第1季底為4億元，4月28日達到8.9億元。顏益財表示，對於過去的投資可說是「苦盡甘來」，至今不但1張都沒有處分，之前還伺機加碼。

至於台航，擁有4.19萬張，台航與陽明因為同屬官股公司，原本就持有陽明，2017年初與年底參加陽明私募、增資，台航持有的陽明股票平均成本價13.3元，其中私募1.9萬張明年第二季才能出售。台航董事長劉文慶當時表示，第3季以前不會賣出陽明股票。

(中時新聞網)