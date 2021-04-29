工業電腦大廠研華(2395)董事會今（29）日董事會通過2021年首季合併財報，在本業獲利續強配合業外轉盈挹注下，合併營收131.61億元、歸屬母公司稅後淨利19.13億元、每股盈餘（EPS）2.48元，均繳出「雙升」佳績、全數改寫同期新高。

研華首季合併營收131.61億元，季增2.99％、年增16.76％，改寫同期新高。毛利率39.58％、營益率17.38％，分創近4年、近15年同期高點。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利19.13億元，季增達12.25％、年增達47.76％，每股盈餘2.48元，齊創同期新高。

研華表示，首季以美元計價營收4.64億美元、年增達24％，表現略優於預期。以各事業群營收觀察，首季普遍均優於去年同期，其中以工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）成長動能較強，分別年增達53％、37％。

而智能物聯網服務事業群（SIoT）與嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）首季表現亦佳，營收分別年增18％、7％，僅應用電腦事業群（ACG）因出貨遞延表現較弱勢，首季營收年減14％。

觀察研華首季各區域營收概況，表現普遍均優於去年同期，其中以中國大陸及新興市場表現最佳，分別年增達76％及36％，北美及歐洲2大市場亦因景氣回溫，分別年增11％及8％。

北亞市場首季表現亦回升、營收年增13％，其中南韓及日本市場分別年增40％及17％。不過，日本事業體Advantech Technologies Japan（ATJ）因專案結束表現轉弱，首季營收年減12％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，受惠景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動，集團首季營運表現優異。展望本季，受惠基礎建設商機及IEM半導體智能設備升級趨勢，訂單需求仍保持強勁。

不過，陳清熙坦言，目前材料供給時間拉長加上配給數量不足，將進一步影響第二季營收表現。研華內部對此已成立專案小組積極因應，致力提升訂單達交率，盼讓產業供應鏈因素影響降至最低。

(時報資訊)