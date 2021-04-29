晶心科(6533)今日宣布2020年採用晶心處理器架構的系統晶片出貨量超過20億顆，總經理林志明也看好，今年處理器架構系統晶片出貨量一定會比去年多，故晶心科今年的營運表現會比去年好。

總經理林志明表示，2020年採用晶心科處理器架構的系統晶片出貨量超過20億顆，展望今年，此系統架構已經逐步打入資料中心的伺服器等新興領域，今年出貨量將續創新高。

晶心科去年出貨的20億顆中，大多數都是第三代V3架構產品，而2017年底開始推出的RISC-V系列IP，也從去年開始貢獻權利金，預計相關貢獻度也會繼續穩健增加。

林志明表示，晶心科今年的處理器架構系統晶片出貨量一定會比去年多，也象徵晶心科今年的營運表現會比去年好，目前全球有200個RISC-V架構CPU，晶心科出貨約20顆，市占率約一成。

針對大陸市場近期全力發展國防、軍功半導體晶片，也找上台灣IV設計公司合作，林志明表示，以晶心科來說，自家客戶台灣占比最多，其次是韓國，再來是大陸，日前也將晶心科所有大陸客戶審視一遍，確定全無國防安全相關客戶，晶心科大陸客戶比較多偏重藍芽、物聯網等相關，因此，不會有相關問題。

晶心科去年營收5.81億元，年增加17.4%，內嵌晶心科IP的晶片出貨量超過20億顆，其中，權利金收入1.58億元，年增48.8%，來自41家客戶的貢獻，稅後淨利3514萬元，年增119.3%，每股純益0.82元。晶心科先前也公布2月財報，2月營業收入0.62億元，稅前淨利0.28億元，單月淨利0.28億元，每股盈餘0.66元。

以晶心科2020年營收來看，V3占比42%、新的V5架構占比則達46%，此外，整體營收中54%源自IP收入，27%取自權利金，而晶心科權利金去年客戶數量也達到41家，多過2019年的35家。

(時報資訊)