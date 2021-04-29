美聯準會維持寬鬆利率，暗示通膨上升，聯準會將在一段時間堅持寬鬆和購債行動。港股今日開高走高。

周四香港恆生指數收漲231.92點或0.80%，為29303.26點。國企股(H股)漲35.19點或0.32%，為11049.88點。採礦股和金屬股表現最佳，分別上漲3.67%和3.35%。交易所今日成交金額為1075億港元。

有色金屬板塊表現強勢。中國有色礦業漲9.5%；中國鋁業漲6%；中國黃金國際漲6%。

石油股上漲。中國油氣控股漲31%；中國石油化工漲1.8%；中國石油漲超過1%。

比亞迪電子跌12%；該公司昨晚公布業績，上一季營收198億人民幣，年增132%；毛利為人民幣12.8億元，年增20%。

嗶哩嗶哩跌0.16%，報941.5港元。俗稱「B站」的嗶哩嗶哩參與中手游配股，中手游對嗶哩嗶哩、Wide Fortune和Century Network分別發行1.98億股、5640萬股和350萬股，B站涉資6.5億港元，認購中手游股本7.15%。

(時報資訊)