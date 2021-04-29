台南六甲赤山龍湖巖前的水塘，今年遇乾旱乾涸見底，廟方「擲筊」請示觀音佛祖及清水祖師獲同意進行清淤，29日舉行開工儀式。

寺方早在兩個多月前就向佛祖及清水祖師擲筊請示清淤，但一直擲不到聖筊，因池塘水位大降的機會難得，再度請示觀音佛祖及清水祖師，終於獲得清水祖師、觀音佛祖各6個聖筊同意清淤。

台南六甲赤山龍湖巖前的水塘乾涸見底，佛祖同意清淤。（劉秀芬攝）

29日住持釋深睦主持祈雨法會時辦清淤開工儀式，怪手駛入池底象徵性地開挖一下，水塘清淤工程預計至少半個月。佛祖並指示清淤的泥土將不運走，用來加高西側土堤讓環繞池塘的步道更完善。

(中時 )