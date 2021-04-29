【旅遊經 編輯部報導】

2021年交通部觀光局推動活動主題為「自行車旅遊年」，為鼓勵國人騎乘自行車旅遊，並解決遊客人車住宿問題，結合旅宿業者推廣「自行車友善旅宿」，於4月12日至21日辦理「自行車友善旅宿人氣票選」活動，邀請全國民眾共同參與投票，選出臺灣自行車友善旅宿人氣王，北、中、南、東、離島地區最具人氣的結果出爐！

※.人氣王名單分別為──

◎.北部--福容大飯店 福隆(6,460票)。◎.中部--雲品溫泉酒店日月潭(6,259票)。◎.南部--福容大飯店 高雄(4,480票)。◎.東部--瑞穗天合國際觀光酒店(5,443票)。◎.離島--金湖飯店(4,753票)

票選活動全台共計608家自行車友善旅宿參與，由全國的網友上網投票，以票數來支持心目中的自行車友善旅宿，對業者而言是人氣衝刺的短跑競賽。這次為期10天的快閃票選活動，投票人次近9萬人，民眾熱烈響應。最後票選結果名單出爐。

交通部觀光局表示，各區獲獎的自行車友善旅宿各有特色，北部的人氣旅宿-「福容大飯店 福隆」，斥資百萬打造高規格鐵馬驛站服務區，提供車友全套自行車保養維修設備，以及自行車多功能維修樁，另還可享用主廚推薦運動員套餐，讓車友下趟啟程元氣滿分！而中部的人氣旅宿-「雲品溫泉酒店日月潭」，提供自行車自租借、提供維修設備之外，還有受訓認證的單車管家可協助排除車輛問題、擔任領騎，讓車友騎車認識日月潭；南部的人氣旅宿-「福容大飯店 高雄」，特別於館內規劃一系列的自行車友善設施，其中包含擁有簡易修繕功能的鐵馬驛站、自行車專屬報到櫃台之外，更規劃了專為自行車族設計的貼心住宿優惠專案吸引車友入住。

東部的人氣旅宿-「瑞穗天合國際觀光酒店」以及離島的人氣旅宿-「金湖飯店」，均備有專屬停放空間、簡易修繕以及自行車租借服務等，讓一般住客也能騎乘自行車遊覽東部及離島風光美景。另外，東部人氣票選第1名的瑞穗天合國際觀光酒店(5,443票)與第2名的理想大地渡假飯店(5,372票)，最終得票數差距極為接近，為肯定業者熱情參與，在投票數相差不到100票，且人氣相當高的狀況下，特頒發人氣獎給予肯定。

邀請已規劃有自行車「停放空間」及「清潔維修區域」之旅宿業者，可持續向觀光局申請加入自行車友善旅宿，讓政府、業者與民眾攜手打造自行車騎乘旅遊熱潮。交通部觀光局局長張錫聰表示，為持續推動「2021自行車旅遊年」，預計5月5日辦理結合台灣自行車日「踩動臺灣 多元暢遊」活動，規劃具台灣特色（如：歷史文物、自然生態及當地產業等）之自行車遊程；另外6月3日也藉由2021「World Bicycle Day」世界自行車日大秀全臺45條自行車環島路線。相關自行車友善旅宿訊息可至臺灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw）或臺灣自行車旅遊網(https://taiwanbike.taiwan.net.tw)查詢。

(中時新聞網)