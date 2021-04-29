【旅遊經 洪書瑱報導】台灣人對於新加坡獅城或美食一定不陌生，為了邀大家來感受獅城迷人風采，於即日起至5/02（日），12:00 - 21:00在統一時代百貨2F夢廣場舉辦的「星展新加坡歡樂城」，內容以去年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入《世界非物質文化遺產名錄》的新加坡「小販文化」為主軸。這也是繼2019年後再次響應星展銀行（台灣）主辦的「星展新加坡歡樂城」，共同推廣新加坡文化及旅遊。

星展新加坡歡樂城開鑼。新旅局特別打造「小販中心3D攤位」，讓民眾不必飛出國就能感受新加坡獨特的多元美食饗宴，體驗道地新加坡小販文化的魅力，出示打卡畫面還可抽每日限量六大精美好禮。連假週末兩天，新加坡旅遊局特別邀請台北君悅酒店的執行總主廚 陳萬欽（Tan Ban Khim），為消費者帶來精采的新加坡美食主廚料理秀，主廚料理秀將於六、日的週末下午15:30準時開跑，分別是5月1號示範製作小金杯（Kueh Pie Tee）與5月2號示範料理叻沙（Laksa）。

新加坡是一個多元種族的國家，當地的不同族群在使用英文時常夾雜母語的慣用詞彙，最後形成極具特色的「新加坡式英語」（Singlish） 。這些對外國人來說新奇的當地俚語，也成為新加坡人日常對話中不可或缺的重要部分。新加坡旅遊局特別準備兩款記憶翻翻樂 —「新加坡美食記憶大考驗」、「新加坡Singlish知多少」，邀請熱愛新加坡美食及文化的消費者至攤位上挑戰，挑戰成功者即可抽六大精美好禮，包含萌小獅Merli行李吊牌、明信片、環保袋、Q版玩偶等！

除了趣味挑戰及週末兩場限定的主廚秀以外，今年星展銀行也延續首屆傳統並設置文化體驗區，新加坡旅遊局特地準備娘惹傳統服飾，邀請民眾換上傳統服裝輕鬆體驗娘惹文化由來，透過鮮豔的服飾搭配特別的刺繡花紋，充分展現出傳統服飾的精隨，讓民眾現場換裝與親朋好友共同拍照留念。

新加坡美食小點，包含鹹蛋零嘴Irvins、珍寶海鮮、吐司工坊、三巡海南雞、松發肉骨茶、小紅點新加坡廚房、The Soup Spoon匙碗湯、Aroma Truffle松露洋芋片等也在此設攤。

新航推出以VR眼罩探索新航A380客艙

除此之外，新航在星展新加坡歡樂城打造飛行旅程體驗區，活動期間每日中午12點至晚間9點，現場提供民眾戴上VR眼罩盡情探索新航A380客艙、穿上兒童版空姐制服變身小小空服員，或在特別打造的新航登機室拍照區，拍下久違的搭機照或與新航空姐合照。新航也將在現場販售空中獨賣的新航品牌商品。

(中時新聞網)