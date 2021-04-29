《大師狂想曲：蔡明亮》風光入選翠貝卡影展。（綺影映畫提供）

國際公認最具影響力的翠貝卡影展VR競賽單元獎項，於28日公布入圍名單，《大師狂想曲：蔡明亮》風光入選翠貝卡影展「沈浸式作品單元」（Tribeca Immersive）的「互動作品」（Virtual Arcade）項目，與來自世界各地入選影片角逐最佳沉浸式敘事大獎（best immersive narrative）及最佳創意紀實體驗大獎（best creative nonfiction experience），也是唯一的台灣代表。

導演蔡明亮在本片搖身成為演員，他得知入圍說：「很高興自己參與製作的第二部VR受到關注，跟上回《家在蘭若寺》最大的不同，我由拍攝者變成被拍的對象，我提供了故事和自己的身體做為素材，透過精密的製作和影像技術，我並不知道最後的呈現是什麼，其實心情是有點忐忑的，但也很期待出來一個好作品。」蔡明亮並非第一次當演員，他表示自己曾在李康生執導的公視短片《自轉》中演出，內容講陸弈靜咖啡最後一天營業，蔡明亮上門跟陸弈靜要了最後一杯咖啡，而2009年的時候，蔡明亮也在執導的《臉》片中有出現一個鏡頭。

該系列影集導演克萊蒙德諾（Clément DENEUX）得知入圍後興奮表示：「很酷！但仍需努力使其變得更好！」而負責本集拍攝的台灣導演賴冠源也表示：「其實滿意外的，也很高興，因為我覺得這次是一個很大的挑戰，一直希望能好好地詮釋蔡導分享給我們他童年的奇幻世界。」

該影集為德法公共電視台（Arte）、英國廣播公司（BBC）、台灣公共電視台（PTS）共同出品，並獲得台灣文化內容策進院（TAICCA）的沉浸式內容國際合資合製計畫支持，由台灣專業影像製作團隊綺影映畫與致力於探索藝術形式與沈浸式體驗之間多種可能的國際夥伴ATLAS V合製，預計每一集為八分鐘，第二集《大師狂想曲：蔡明亮》為台灣、法國、盧森堡、英國合製。

《大師狂想曲：蔡明亮》故事是以蔡明亮導演的童年往事切入，蔡導在影片中分享了許多關於疼愛自己的外公外婆、在馬來西亞古晉當時自由自在的美好回憶。導演賴冠源表示，因為4Dviews掃描錄製的檔案量非常地大，所以在回答的時間上有一些侷限，「蔡導對於童年這段回憶的問答也很重視所需傳達的字句，所以在現場蔡導還特別跟我一起根據我們的訪綱與腳本來撰寫回答的內容，這個過程對我而言是一個奇特的經驗。」而正式開拍後，又感覺很像在看蔡導的首映記者會映後分享感言，「我們大家都很『沈浸』在這部『大師』狂想曲裡！」

而本次與法國導演及台灣製作團隊合作，導演賴冠源也表示：「克萊蒙德諾導演讓我們在許多視覺、風格或是VR體驗上都有很多共識跟交流，我們都有不希望在創意上被技術侷限的堅持，希望找出方法來解決技術的瓶頸；台灣部分真的很感謝綺影，讓我們在跟法國製作人與台灣動畫公司之間可以更有效率地在疫情期間下完成這樣的國際合製；台灣的製作團隊其實也很有潛能在國際上發揮更多創意，希望這樣的經驗，可以刺激台灣產業有更多面向的思維來創造更大的軟實力！」

翠貝卡影展的VR競賽單元一直是國際上公認最具影響力的獎項之一，過去包含李中導演的《董仔的人》、徐漢強導演的《星際大騙局之登月計劃》、許智彥導演的《舊家》都曾經入圍該影展單元，而《大師狂想曲：蔡明亮》導演賴冠源曾以VR電影《哈瑪星列車》入圍法國新影像藝術節正式競賽片、更獲國內外眾多獎項如熱海電影節最佳VR影片獎，本次狹帶最新作品《大師狂想曲：蔡明亮》入圍翠貝卡影展競賽片，期望能帶來好成績！本屆翠貝卡影展將於6月9日到20日線下及線上同時舉辦。

(中時 )