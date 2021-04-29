母親節前夕，新北市議員劉美芳、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍、玉山菊元協會創辦人承澐老師共同媒合松竹育有限公司董事長許淑婷，捐贈新北市社會局「好日子愛心大平台」植物泡泡染劑給新北銀髮族，由社會局副局長許秀能代表受贈並回贈感謝狀。

許秀能表示，感謝這麼多人支持新北市政府好日子愛心大平台，出錢出力出物資，讓新北市的愛持續滾動，越滾越大愛心滿滿，謝謝許董事捐贈，謝謝美芳議員、承澐老師、若萍理事長，新北市女力真的很棒、很溫暖。

許淑婷表示，捐贈植物泡泡染髮劑已經第5年，植物性染劑可降低化學成份對人體的傷害，而且每盒內有小包裝，需要多少用多少也不會浪費，能讓長輩們變得更健康有信心真的很棒，這是社會企業的責任，一定會持續下去。

承澐老師說，感謝許董事長、美芳議員、若萍理事長大家一起共同促成這次的捐染髮劑的活動，大家共同努力讓女性內外都美麗。劉美芳則說，母親節前夕能跟新北女力一起做有意義的公益捐贈活動非常開心，女性對國家社會發展是非常強大的力量。何若萍表示，讓我們的長輩擁有了美麗的髮色呈現自信與愉悅的心，真的是非常有意義的事情。

(中時 )