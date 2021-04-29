擺脫交通死亡事故量全國第一的惡名，高市交通局「交通事故減量計畫」告捷，今年第一季A1（24小時內死亡）人數較去年同期下降13人，降幅高達2成。交通局未來也將針對重要幹道推動「車道瘦身工程」，將車道寬縮減為3.1米，有效降低肇事率，朝年度死傷人數下降3％目標前進。

高雄市道安會報針對事故資料提出分析及建議，提供相關局處預防作為，例如過年前後增加見警率、持續宣導路口慢看停、原縣區針對超速精準執法等。高市2021年1至3月A1人數為35人，較去年同期下降13人。交通局指出，老人佔A1事故33％，今年第一季也較去年同期降低35.7％，成效顯著。

交通局每年都會重新檢討，訂出新年度的「交通事故減量計畫」，有鑒於台北市忠孝東路車道「瘦身」帶來肇事率降低優異成果，今年高市也跟進，與養工處配合，未來將結合新路段刨鋪工程，重要路段路寬將從3.5米降至3.1米。

高市交通局「交通事故減量計畫」將針對重要幹道推動「車道瘦身工程」，已通車的站西路車道寬便為3.1米的新設計，官方預期能有效降低肇事率。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

交通局解釋，車道越寬，駕駛人的自由度及速度相對也越高。車道適度縮減，用路人相對謹慎小心，帶來的減速效果最好。目前高市中山、沿海路及中博高架橋拆除後通車的站西路，均已採用3.1米的窄車道新設計，未來會持續擴及新路段。

該計畫也將持續推動機慢車防禦性駕駛教育、青年初領照道安講習以及改善大眾運輸場站周邊人行環境以鼓勵使用公共運輸等。針對車禍數較多的危險路段，也將提高見警率。

年初A1事故較多的湖內及楠梓分局表示，將針對高齡、電動自行車族群加強宣導與違規取締，並提報易肇事路段進行工程改善；捷運黃線也於會中提出沿線人行環境規劃報告，提升行人安全。

(中時 )