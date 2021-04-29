高雄市青年局提供1000個有薪實習職缺，多元產業多種選擇，讓青年搶先進入職場，未來就業好安心。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府青年局今（29）日催生「大實習計劃」，搶先曝光500個包含指標企業與「隱形冠軍」在內之優質職缺，而全「薪」實習機會「賺經驗又賺錢」更讓青年好心動！本計劃預計將提供千名職缺，除帶薪外，一切勞動權益更依法保障，讓青年安心對接產業，進而有機會獲續聘留在高雄「畢業即就業」。

該計劃由高雄市副市長羅達生、青年局長張以理、經發局長廖泰翔、世德工業董事長陳光裕及產官學各界代表共同啟動及見證。

羅達生指出，市府扮演連結平台角色，積極媒合青年至高雄企業實習，促進企業與人才連結；目前公告之實習職缺已破500個，許多在地企業的領頭羊已經加入共襄盛舉，期待能夠促成更多的產學合作。

張以理強調，為鼓勵企業提供實習名額，只要企業透過計畫聘用提供基本薪資以上的實習生，實習滿160小時，就可申請實習企業指導費，亦有相關措施鼓勵企業給予應屆畢業生實習機會。而今年預計媒合千名實習職缺，以縮短學用落差，提升青年職涯競爭力，進而在其畢業後有望留在高雄就業。

打造精品級螺絲、連特斯拉都下單的世德工業，也是實習單位之一，該公司董事長陳光裕說，企業對人才的需求相當迫切，市府提供的青年實習媒合平台，正好能夠為企業發掘適用人才，彌補產業人才需求，希望大港青年實習計畫能有更多高雄在地企業參加，讓青年不只「meet future」還能「meet work」。

曾參與去年實習的高雄科技大學畢業生唐羽菱表示，感謝青年局搭建平台，引進優質實習職缺，讓他不僅能提前了解產業相關需求，更獲得實習單位肯定，在實習完畢後順利在原單位轉成正職，留在高雄工作。

青年局提到，去年像唐羽菱一樣應屆畢業之實習生共有十位，有九位留在原實習單位任職，於今年擴大辦理下，可望有更多應屆畢業生成功對接職場，根留高雄「畢業即就業」不是夢。

青年局表示，日月光、燁聯鋼鐵，以及世豐螺絲、盟鑫金屬，與旗勝科技等產業「隱形冠軍」，台郡科技、穎崴科技、強茂、智崴全球等優質科技大廠，都是今年度提供實習職缺之指標企業，此外，也有觀光休閒、醫療照護及文化創意等多元產業職缺選擇，勢必能滿足各類實習需求！只要是設籍高雄或在高雄就學的學生請至「大港青年實習站」網站線上投遞履歷（網址：https：／／reurl.cc／QdO4O9）。

(中時 )