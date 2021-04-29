現今網購商品五花八門，知名購物平台「蝦皮」去年才被爆出賣男性精液，台北市議員洪健益今再踢爆有賣家提供「降頭」服務，提供情降、和合術、鎖心符等商品，要幫消費者挽回愛情，讓他痛批簡直「怪力亂神」，要求北市府應將此類商品納入管理辦法，要求平台不得上架，為消費者權益做好把關。

台北市議會今下午排定民政部門質詢，洪健益點名商業處、法務局上台答詢。他指出，近期蝦皮出現出現各類「降頭」服務，內容關乎「墓地情降法事」、「鎖心愛情降」、「愛情忠蠱降」，標榜能夠挽回男女愛情，價格百百種，交易數更達百人。

洪健益說，他日前接獲一名婦人陳情，說她為了挽回老公心，耗資數萬購買降頭服務，最後卻離婚收場，他要詢問市府，若民眾經由蝦皮購買這類服務被騙，一般人可能會選擇息事寧人，但公部門應為消費者主張權益。

洪表示，無論是情趣用品、醫藥或宗教符咒及下降頭，都不應該出現在消費平台上，哪怕只是一張符都不可以，若沒用還宣稱「回家吃一吃」就有用，「這是公然詐欺耶！」要求這種怪力亂神父物不該出現在交易平台上，應即刻規定蝦皮下架。

主任消保官楊麗萍則回應，販賣「降頭服務」本身就有問題，且業者還誇大效果，商品本身價差也很大，也連帶影響買賣契約效力。法務局也說，北市已初步規畫跨局處平台，處理電商平台販售的服務是否符合公序良俗，討論契約成立與否，去檢視蝦皮是否能上架此類產品。

商業處則說，現已研擬「台北市網路購物平台管理機制」，針對網購平台販售商品，由市府各權責機關定期巡檢、即時通報、立即查處管理機制，並定期召開會議檢討辦理情形，以維護網路交易安全及保障消費者權益。

另，為防範此類商品一再推陳出新，未來法務局消保官、警察局、社會局及衛生局等權責機關將依主管法令，透過網路購物平台管理機制，定期或接獲外界反應後，以關鍵字巡各大網購平台販售商品，若發現違法商品將函請業者下架，並依主管法令或消費者保護法等為相關處置管理措施，目前情色用品為警察局管轄、食品及醫療用品是衛生局、防蚊用品是環保局。

(中時 )