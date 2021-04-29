國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書大酸蔡政府的防疫是「吹牛國家隊」，因為「口罩、篩劑、疫苗」防疫三寶缺其二，其中「篩劑」是全世界最貴且限制不能普篩，只能碰運氣；「疫苗」只能到黑市用高價買即將過期的次級疫苗；蔡政府再宣傳防疫難波萬，真是吹牛國家隊。

蔡正元說，新冠肺炎防疫工作要靠努力和運氣。中國大陸最先發生疫情，但也最先處理好疫情，完全靠硬底子的努力，沒有絲毫靠運氣。從高強度的檢疫隔離，到方艙醫院和雷神山；從口罩和篩檢劑，到疫苗開發和注射；一環扣一環，環環相扣。

他說，美國、印度、英國防疫出了問題，除了運氣不佳之外，領導人腦筋短路，作出錯誤判斷，造成環環斷鏈，才爆發慘絕人寰的死亡率。台灣算是運氣不錯，好幾次的防疫漏洞，都沒有造成嚴重疫情；但這些漏洞也證實，陳時中的防疫是靠運氣和吹牛。

蔡正元指出，防疫有三寶「口罩、篩劑、疫苗」，陳時中和民進黨吹牛口罩國家隊，卻不敢吹牛篩劑和疫苗國家隊，防疫工作只做了三分之一，口罩還是靠台塑集團緊急調度產能製造口罩原料，而不是陳時中和民進黨有多行。

他表示，至於台灣的篩劑費用，是全世界最貴，而且還有限制不能普篩，證明篩劑沒有國家隊，碰到沒有實名登記的清真寺聚會，疫調做不來就束手無策，無法普篩只能靠運氣。

蔡正元強調，最糟糕的是疫苗不但沒有國家隊，林全原本可以拿到三千萬劑頂級的疫苗，卻被反中的陳時中打槍。陳時中自己又不行，只能到黑市用高價買即將過期的次級疫苗，這些疫苗還早被歐盟宣布不用，美國也只出口，自己不用，變成歐美不用台灣用。

蔡正元酸諷說，「口罩、篩劑、疫苗」三缺二，再宣傳防疫難波萬，真是吹牛國家隊。

(中時 )