5月即將來臨，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、蛇、羊、猴、雞的人在5月運勢暴漲，不但有貴人相助，又能得到財神爺關照，財運跟著旺起來，收入源源不斷，整個月過得順風順水。

▍1.生肖牛

屬牛人5月後，將步入「三合貴人、偏財坐印」之大吉運，有貴人和偏財。事業運非常好，能力增強，會得到長官的欣賞。廣泛的社交會對求財特別有利，偏財運頗為旺盛，發財的契機就在眼前。

▍2.生肖蛇

屬蛇人5月好運相伴，立夏節氣後，將步入「正財坐比」之吉運，各方面都一帆風順，想像力豐富的屬蛇人意見容易得到大家的採納，人緣很好，事業上會得到他人的幫助。財運也跟著步步高升，財神爺照臨，會發現許多賺錢良機。

▍3.生肖羊

屬羊人5月特別的幸運，彷彿身後有一雙幸運之手，輔助著自己前行。立夏節氣後，將步入「偏財坐印」之大吉運，凸顯智慧和能力，做事可靠，得到貴人助力，萬事都如意。上班者工作順利，經商者金錢收入源源不斷。

▍4.生肖猴

5月屬猴人精力十足，做起事更是游刃有餘。立夏節氣後，將步入「六合貴人」之吉運，遇事有人幫助，可逢凶化吉，有很好的貴人機緣，要多和老朋友聯繫，說不定貴人就在其中。生活充實美好，有錢沒煩惱，福祿雙全。

▍5.生肖雞

屬雞人5月立夏節氣後，將步入「三合貴人、食神坐官」之吉運，人緣特別好，人際關係和諧，輕鬆愉快就能把事辦成。多才多藝，能擁有展示自己的舞台。很適合與人洽談合作，不但可獲得寶貴經驗，還能增加利潤，賺錢賺翻天。

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(中時新聞網)