IKEA敦北店熄燈，讓台北人略感惆悵嗎？其實在此之後，IKEA內湖店盛大開幕，可謂「舊的不去，新的不來啊」。為了讓IKEA粉絲們，以及全台孝順的兒子女兒們都能夠不用傷荷包，Uber宣佈推出獨家乘車優惠，外出有需要的話千萬別忘記！

【5月底前去IKEA內湖店 Uber送專屬優惠】

更大、更亮眼的全新 IKEA 內湖店來了！Uber 首次於 IKEA 內湖門市外設立 Uber 專屬上下車點，並且與多元化計程車合作夥伴提供乘車優惠，即日起至5月31日止，只要在 Uber App 上下車地點為 IKEA 內湖店，使用優惠序號【HEJ內湖】，即享 2 趟 NT100 元乘車優惠，Uber Pass 雙享方案訂閱用戶還可以再多享10%行程優惠（優步小黃除外）。

【母親節專屬Uber乘車優惠 坐Uber去吃大餐超舒適】

母親節帶媽媽出門過節，合作計程車車隊與 Uber 網際網路系統（即 Uber App）讓慰勞媽咪的出遊更為舒適。為歡慶母親節，4/30至5/16期間，輸入優惠序號【對媽媽好點】即享5趟菁英 Plus 85折優惠（最高折$100）；如果媽媽還沒有用過 Uber，也可以幫媽媽下載，教媽媽叫車，並輸入優惠序號【媽媽輕鬆GO】，即日起至 5/31 享首乘2趟$120元優惠折扣。

Uber 雙重乘車優惠、多元乘車選擇 帶你陪媽媽快樂出門。（Uber 提供／黃慧雯台北傳真）

Uber App 與合作計程車車隊提供多元的乘車選擇，以滿足不同外出需求，包含，Uber「菁英 Plus」提供你物超所值的體驗，享有更寬敞的空間，還能預先在 App 內選擇車內溫度、設定乘車過程中是否要交談。Uber「尊榮優步」讓你帶著媽媽坐上如特斯拉、BMW、Mercedes-Benz 等高檔次車款當貴婦出遊；「樂聚優步」最多可承載6位乘客的大容量空間，一次滿足全家人出遊的乘車需求；而 Uber「寶寶優步」不僅省去親子出遊自駕心力，車內配備的 Combi 多項安全認證的兒童安全座椅，出遊更安心，讓媽媽能有更多時間陪伴孩子。

【同場加映：Uber Eats 點餐到家 送禮送到心坎裡】

母親節少不了溫馨的家庭聚餐，不想花時間搶訂位、排隊人擠人，Uber Eats 平台上從開胃小點頂呱呱的「炸雞花」、米其林一星級餐廳山海樓的「山海豪華拼盤」、高檔餐廳 JK Studio 新義法料理的「美國極黑戰斧牛排」、必比登推薦茂園的「多人套餐」，到頂級甜點哈根達斯的「愛綻放」、「花開幸福」母親節蛋糕通通都有，多樣化選擇滿足家人的味蕾。若是不知道該吃甚麼，Uber Eats 上的嚴選餐廳、顧客評價及餐廳星等，都能協助你挑選到美味、不踩雷的優食選擇。

此外，近期 IKEA 也將在母親節期間讓餐點服務陸續登上 Uber Eats，IKEA 桃園店和內湖店的餐點服務將分別於5/3、5/7上線。凡為 Uber Eats 新用戶，在 Uber Eats App 輸入優惠序號【IKEA 帶回家】，即可享有2次$100元優惠折抵，母親節在家就能品嚐人氣瑞典肉丸、鮭魚菲力、雞肉紅醬千層麵、薄脆雞翅等銅板價位小食及道地瑞典美味。

如果想親自下廚為辛勞的媽媽準備愛的大餐，Uber Eats 生鮮雜貨提供從產銷履歷蔬果到頂級海鮮肉品等商品選項，隨點即送讓料理籌備更便捷，空出更多時間陪伴媽媽。除了大餐，貼心的禮物更是不可少，無論是調節身體的燕窩、滴雞精、美容保養的玻尿酸微導面膜和美膚霜、高檔烏魚子及台灣茶，Uber Eats都可一鍵搞定。凡為 Uber Eats 新用戶，輸入優惠序號【媽媽吃好喝好】，不限餐點、生鮮雜貨，皆享首2次半價優惠（最高折$200）。

Uber LINE 官方帳號將於5月1日正式上線，讓用戶享有更完整的數位服務。（Uber 提供／黃慧雯台北傳真）

此外，Uber LINE 官方帳號將於5/1正式上線，讓用戶享有更完整的數位服務，透過官方帳號即可獲得第一手優惠、活動快訊，Uber 快問快答為用戶即時解答使用上的疑問。為歡慶 Uber LINE 官方帳號上線，於5/1至5/2期間於 Uber App 輸入【優步好友】可獲得20趟乘車優惠，早上6點至下午6期間叫車，每趟最高折抵30元，全台營運城市都可以使用（優步小黃與桃園機場接機行程不適用）。

(科技)