大陸股市造好，上證指數連升3日，29日高收17點。市場交投活躍，兩市成交額合計增至人民幣（下同）8,222億元。上證指數29日早段曾跌9點，跌幅為0.27％，低見3,447點，其後止跌回升，高見3,478點，升21點，漲幅為0.61％，全日收市報3,474點，升17點，漲幅為0.52％，成交額為3,716.12億元。

香港信報報導，深成指反覆上升，29日收市報14,464點，升65點，漲幅為0.46％，最高見14,516點，升117點，漲幅為0.82％；低見14,330點，跌68點，跌幅為0.47％，成交額為4,505.87億元。

滬深300指數報5,164點，升44點，漲幅為0.88％；創業板指數報3,051點，升不足1點，漲幅為0.03％。

各類股個別發展，金融、有色金屬股升逾1％；煤炭、水泥股靠穩；石油股跌逾1％；鋼鐵、電力、化工、房地產股偏軟。

(工商 )