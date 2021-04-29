針對日盛銀行工會提出之員工權益訴求，富邦金控表示，3月30日交割後雖已取得日盛金控已發行普通股股份總數53.84％，但目前尚未取得日盛金控實質經營權以及掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況。為了創造勞資和諧環境，富邦金控樂意與日盛銀行工會代表見面，期盼了解日盛銀行工會各項訴求，傾聽日盛員工心聲，並擬於近期組成協商團隊，在尊重日盛銀行公司治理架構下，和日盛銀行共同積極與工會協商。

富邦金控表示，長期以來，富邦金控與企業工會組織均維持良好的互動關係，共創勞資和諧的環境，且率先民營金控於2015年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券之團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。富邦金控一向視員工為公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。

富邦金控強調，歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，在整併後也成功發揮整合綜效，為同仁提供更大的舞台，為客戶提供更好的服務，所秉持的理念就是「所有同仁都是富邦人」。目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長。

針對各界關心之員工權益，富邦金控將樂意與日盛銀行工會代表見面，了解日盛銀行工會各項訴求，並於近期組成協商團隊，在尊重日盛銀行公司治理架構下，和日盛銀行共同積極與工會協商，回應工會之各項主張。

(工商 )