台驊投控（2636）董事長顏益財指出，目前貨櫃船運市場運價創新高，但因船隻被塞在各國碼頭，周轉率壓低，獲利能不能優於第一季還要觀察，第三季估計因疫苗施打可以改善碼頭人力，運價也會回落，但船隻週轉率提高，裝載的貨量增長，獲利有機會優於第二季。

台驊子公司台灣空運董事長許旭輝表示，空運市場是一日三市，運價沒有天花板，也下不來，本月28日美西線運價漲足，願意付高運價的貨先走，估計今年內運價都在高檔，現在除了運動器材，連浴缸、馬桶都有轉往空運現象，而航空貨運僅佔整體貨運市場5％，只要海運有一小部分轉空運，就出現暴艙現象，更何況空運艙位原本就不足。

顏益財認為，以目前運費水平、即使貨櫃船運跌運價三成，船公司還是大賺，而且市場開始恢復正常，走順了以後，船公司裝載的貨量增加，分母變大，獲利還有機會提高，如果市場價量都減，三大海運聯盟會員已經掌握集體自殺不如集體發財概念，會透過減班等方式穩定運價。

許旭輝則指出，這次華航機師染疫事件並未影響到貨機航班，加班機也未減少，主要是因為華航747全貨機機師夠多，剛退役的747客機機師也能飛貨機。

(工商 )