總統蔡英文28日臉書PO文，指控國民黨帶頭散播煤炭不實資訊，她期待中央與地方早日合作。台中市長盧秀燕29日表示，她上任後積極要求中火減煤，最有成效是在她任內2019、2020年，讓生煤使用量降至約1200多萬公噸，顯示市府減煤減碳策略奏效。對此，前新北市長朱立倫直言，蔡政府又帶頭散播不實資訊！

蔡英文總統在臉書指稱，從國民黨執政的2014年，台中火力發電廠用煤量達到1839萬噸歷史高點以來；經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

前新北市長、國民黨前主席朱立倫。（圖/中時資料照）

朱立倫29日臉書PO文對此表示，討論能源以及環境議題，核心問題就在保障發電量穩定下可以減煤減污。當蔡政府大內宣說中火燃煤使用量減少了600萬噸，事實上是因為盧秀燕市長的強力措施而減少。

朱立倫指出，不幸的事實是「全台燃煤使用量卻史無前例的增加」。民進黨執政時期年年台電火力發電用煤量都比馬政府時期高，原訂定2020年再生能源目標：9.3%，而目前實際達成率僅5.4%。所以就是繼續燒煤，用肺發電。

朱立倫強調，討論公共議題，必須本於事實，不應該造謠。但是很遺憾，造謠的就是蔡政府。

盧秀燕29日受訪也再度重申，依據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，中火從自治條例2016年1月26日公布後，4年內須減少生煤使用量40％，因此以中火2014年生煤使用量最高1839萬公噸為基準，2020年1月26日前須降到1104萬噸，目前中火降至約1200多萬公噸是不夠的。

網友紛紛留言回應，「台中火力發電廠減煤是因為盧秀燕依據台中市生煤管制自治條例強力要求中火的結果，民進黨從中央政府到地方的市議員一路酸盧秀燕，現在中火年減煤500多萬噸也可以算在民進黨的政績？人可以這麼不要臉嗎？」。

朱立倫臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)