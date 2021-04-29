4月28日晚上，易居發布公告，宣布收購阿里所持有的天貓好房公司85％股份。交易完成後，天貓好房公司成為易居旗下全資子公司，而阿里將成為易居第二大股東

2020年9月，上百位房企高管現身杭州阿里巴巴總部，爲全新成立的「天貓好房」站台。阿里巴巴當時表示做好了3年不掙錢的準備，勢要將房地産電商玩轉。然而，時隔半年多，態勢完全翻轉。

公告顯示，易居通過向阿里按每股7.5港元的價格增發2.48億新股，完成對天貓好房公司的收購，折合收購對價18.6億港元。阿里同時出資9.9億港元，以每股7.5港元的價格認購1.32億股易居新股。周忻出資10億港元，以每股7.50港元的價格認購約1.33億股易居新股。雲鋒基金出資5億港元，以每股7.5港元的價格認購約6667萬易居新股。交易完成後，易居董事局主席周忻以佔股22.84％繼續保持易居第一大股東地位，而阿里將成為易居第二大股東。

阿里巴巴集團此前一直沒放棄對房產領域的布局。2004年就成立過口碑網切入房地產領域，2010年還曾上線淘寶房產頻道，可最終兩者都沒走到最後，只剩下專注「法拍房」的「阿里拍賣」，而此次高調入局「天貓好房」不到一年後，阿里再次退居「幕後」。

2020年，易居與阿里巴巴共同成立合資公司，即天貓好房主體公司，也是唯一代表阿里巴巴在中國大陸地區從事房地産的業務主體。雙方計劃第一期投入50億元人民幣，其中阿里巴巴持股比例85％，易居占比15％。

阿里巴巴對天貓好房寄予厚望，認爲借助阿里巴巴在互聯網的資源、技術優勢以及金融服務能力，可以改變大眾購房習慣。最終買房會像買衣服、買零食一樣快捷簡單，只要拿出手機打開淘寶，在線就能完成線上看房到網上簽約、付定金、付尾款的全部流程。

(旺報 )