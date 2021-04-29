印度疫情急遽惡化，氧氣供應短缺，日媒報導，因印度調度工業用氧氣用於醫療，鈴木汽車（SUZUKI）位於印度的3間工廠將在5月暫時停產幾天，轉為進行例行保養維護作業。
官方數據顯示，印度新冠肺炎（ COVID-19）病歿人數已突破20萬人大關，迄今累計1800 萬人確診，光是本月就增加近600萬人確診，大量病患湧入醫院，導致病床、藥物和氧氣都嚴重匱乏。
許多病患苦等不到病床，在醫院外嚥下最後一口氣；有病患幸運入院，卻因氧氣供應不足喪命。
日本放送協會（NHK）報導，鈴木汽車在主力市場的印度設有3間工廠，印度因疫情導致醫療用氧氣缺乏，調度工業用氧氣用於醫療，鈴木汽車缺乏氧氣以溶接零件，決定3間印度工廠於5月1日至9日暫時停產。
鈴木汽車表示，3間工廠原定6月要停工進行生產設備保養與維護，現在是把6月的保養維護提早到5月停產期間進行，因此不會造成減產。
(中央社)
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