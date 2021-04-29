總統蔡英文。（資料照片）

國民黨台中市長盧秀燕。（資料照片）

國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照片）

總統蔡英文28日晚在臉書貼出一張折線圖自稱，在她任內，大量減少「中火」的燃煤使用量，減幅超過600萬噸，並指出討論公共議題，不應該造謠。國民黨議員王鴻薇在臉書砲轟，這真的是政治收割操作，台電半夜偷開三號燃煤發電機，是台中市長盧秀燕重罰中火2千萬元，看到民進黨這種先傷害台中人民，事後還髮夾彎式的梗圖邀功，到底是要騙誰？

總統蔡英文28日晚在臉書貼出一張折線圖自稱，在她任內，大量減少「中火」的燃煤使用量，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1,839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤！

蔡英文臉書也指出，討論公共議題，不應該造謠。若國民黨不要燃煤、也不要燃氣、對綠能發展有許多質疑、又解決不了核安與核廢料問題，那你們的能源政策到底是什麼呢？

蔡英文也期待，中央地方合作，才是解決問題的方式。早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。

對此，國民黨議員王鴻薇在臉書砲轟，這真的是政治收割操作，台電半夜偷開三號燃煤發電機，當時到底是誰重罰中火兩千萬？是台中市長盧秀燕，當時中火減煤的背景為台中飽受燃煤空汙影響，民怨四起，盧秀燕強力要求中火降載祭出處罰，這一罰也激出了現在盧秀燕高達七成的支持率。

王鴻薇痛批，看到民進黨這種先傷害臺中人民，事後還髮夾彎式的梗圖邀功，噁心的讓人作嘔，到底是要騙誰？

核能流言終結者創辦人黃士修也在蔡英文臉書留言指出，中火大幅減煤，是2018年盧秀燕上任台中市長，強力要求台電降載的結果。然而，2018年起燃煤發電量和燃煤噸數，也創歷史新高，蔡政府只是把中火的燃煤移到其他電廠去燒而已，還敢拿來做折線圖大內宣啊？

(中時新聞網)