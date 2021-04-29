1名女友日前在家中挑逗男友，不斷用手愛撫對方下體，而男友則是不斷發出喘息聲，接著喊「啊！快到了啦！」讓女友相當得意地說「你也有今天」，沒想到男友接著又再喊1句「不行啦！快到了啦」，接著開始穿衣服，讓女友相當不解，原來真相曝光，男友是指外送快送到了，必須趕緊下樓取餐。

該女友在Dcard上發文表示，她日前與男友在家，洗完澡後她開始挑逗男友，甚至開始玩弄起對方的生殖器，而對方也開始發生發出喘氣聲，她也興奮地越來越起勁，期待等等會「大戰1場」，而男友也突然大喊「啊！快到了啦！」讓她心想原本都是她先說出這句話，心想「你也有今天」。

不過該男友接著又再大喊「不行不行啦！快到了啦！」接著就跳下床開始穿衣服、內褲，讓原PO一頭霧水，原PO心想「不是快到了，為什麼不繼續呢？」男友則繼續說「哎呀，foodpanda快到了啦，我要下去拿飲料了！」真相大白讓原PO超級傻眼，原本興致高昂的心情全沒了，直說「嗯好的，結束這回合，喝飲料」。

有趣的發展情節讓眾多網友笑翻，許多網友留言說，「真，快到了」、「外送員直接尷尬，到底為什麼送個餐，也會被人意淫阿，勃起來拿飲料是怎樣」、「Foodpanda 外送員是個正妹」，事後原PO也害羞表示，睡前跟男友分享內心的小劇場，「他笑翻之後說『過來，躺好』」。

(中時新聞網)