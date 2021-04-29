台灣大(3045)基金會「i無限數位公益」本(29)日舉辦成果發表會，今年與中華民國愛自造者學習協會合作開發國內首創「為公益而生」、為全年齡打造的機器學習線上遊戲平台，台灣大基金會並宣佈，第十屆開始，「i無限數位公益」將轉型為「Tech the Dreamers科技．夢想+」，接力為科技加溫，實現台灣大「用科技擁抱愛」的社會共融目標，總經理林之晨表示，未來台灣大將持續利用科技發現並解決社會上的問題。

台灣大總經理林之晨去年曾親赴台南參與台灣大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊，今天也出席力挺「i無限數位公益」，林之晨表示，九年來「i無限」透過開發行動應用及公益微電影募款，用科技的原力照亮社會的黑暗面，扶植弱勢，縮短數位落差，未來台灣大將持續發揮核心能力，利用科技創生的概念，更積極發現並解決社會上的問題。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，自2017年台灣大基金會就舉辦Coding Fun營隊，由志工赴當地陪伴偏鄉學童學習寫程式，今年委由愛自造者學習協會研發出的機器學習線上遊戲平台，進一步讓科技教育打破疆域限制。機器學習線上遊戲平台(PAIA, Playful AI Arena)開放給所有註冊者免費下載使用，老師學習後也可直接在課堂使用，建立群組AI競賽，直接而客觀的評量學生學習成果，PAIA也會陸續推出遊戲開發與遊戲AI設計等課程教材。

在「i無限」跨入第十年之際，劉麗惠今也預告，將啟動「Tech The Dreamers科技夢想+」轉型計畫，延續「用科技擁抱愛」的精神，攜手夢想家們運用科技把夢想做大。如同台灣大在轉型科技電信公司的過程中，結合新創的生態系來推動新科技事業，「i無限」轉型後也將與社企流、AppWorks共組策略聯盟，雙向媒合懷有公益價值主張的NPO及社會企業、具有科技應用能力的新創團隊，由台灣大基金會挹注資金，導入技術及人力，協助落實開發創新解決方案，讓公益團體及新創團隊都得以實現夢想，也讓社會在科技的擁抱下更添溫度，專案內容預計於2021下半年面世。

(時報資訊)