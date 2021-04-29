創世基金會統計，服務個案中約25％植物人已為人母，另20％的照顧者是母親。今（29）日上午新北市議員何博文、板橋紳士協會、新北市藥師公會、21世紀不動產以及愛妮雅化妝品集團至創世植物人安養院關心植物人媽媽，為即將到來的母親節提前獻上祝福。

板橋紳士協會總幹事林傑榮表示，難以想像植物人母親要一輩子照顧孩子的辛勞，真的相當辛苦，也因為看到植物人家庭的需要，今年板橋紳士協會將在園遊會義賣設攤，且會員們已經認助超過3萬元的園遊券，希望能給植物人家庭最多的支持與溫暖。

創世基金會板橋院院長李培菁說，在創世看見許多植物人母親展現「為母則強」為家人堅忍奮鬥的毅力，令人心疼。因此期待社會各界善心人士，能給予創世植物人更多的關懷及協助，讓這些弱勢家庭找回生活的希望。

李培菁表示，創世基金會於5月15日假板橋四維公園辦理「媽咪我愛您」公益園遊會，現場有好吃又好玩的各式攤位及精彩舞台表演，且有許多愛心廠商贊助，摸彩品高達40多項精美好禮。凡認助一張園遊券（100元）即可參加抽獎活動。在忙碌的生活中，大家可利用假日帶著孩子一同參與園遊會，促進親子互動之餘兼做公益，還能參加摸彩抽大獎，也企盼社團、企業等認助攤位、園遊券做愛心。愛心專線：（02）8966-4306。

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