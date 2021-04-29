陳偉殷賽後英雄訪問

陳偉殷轉隊至阪神虎後，今日本季初登板對上前東家中日龍，6局只失1分，拿到回歸日職後的首勝，也是相隔3497天的日職勝投，賽後陳偉殷接受英雄訪問，除了用中文回答問題，也用流利的日文向球迷打招呼，讓現場球迷相當興奮，也很感動陳偉殷的日文還是說得相當好。

陳偉殷賽後接受英雄訪問，雖然陳偉殷能用日文無礙溝通，不過由於球隊有配翻譯在旁，因此陳偉殷都是直接聽日文問題後，用中文回答，再由翻譯用日文說出。

主持人：這是自2011年10月以後再度於日職拿勝投

陳偉殷：就是很開心，除了很開心沒有什麼別的了。

主持人：在熟悉的名古屋巨蛋登板感覺如何？

陳偉殷：沒有特別想什麼，很熟悉但也有點陌生的感覺。

主持人：6局被敲5安、失1分，這場比賽的內容？

陳偉殷：可能還有很多地方沒有做好，尤其是前2局有滿多的狀況發生，幸好有守備的幫忙，還有大山、Marte等人的幫助打了很多分，讓我可以更專注在投球感覺很開心。

主持人：幫助球隊止連敗了

陳偉殷：沒有特別想說連敗或連勝，對我來說每次比賽就是專注在每個打者，謝謝梅野隆太郎（捕手）讓我很有安心感，整體丟起來很開心。

主持人：可以用日文跟球迷打招呼嗎？

陳偉殷：（笑）很久沒在名古屋巨蛋投球了，我真的很開心，雖然球場名字變了（萬特力巨蛋 名古屋），不過在我心中還是一樣的球場。很感謝今天前來加油的阪神球迷，自己相當幸福，未來也請繼續指教。（用日文回答）

陳偉殷最後用相當流利的日文回答問題，讓日本球迷相當感動，在阪神虎官方Insatgram下面紛紛留言，「陳偉殷日文太好了吧」、「英雄訪問的日文程度令人感到驚訝，恭喜拿到轉隊後首勝！」、「很驚訝陳偉殷日文還是很好，今天快慢球的搭配效果很好，恭喜你重回日職！」、「日文真的很好，會繼續為你加油！」

(中時 )